Vigilarán asignación de candidaturas a comunidad LGBTI+ y grupos vulnerables

Jazziel Bustamante Hernández, activista por los Derechos de la Comunidad LGBTI+ y una de las promoventes del juicio que permitió el ordenamiento de acciones afirmativas en favor de este grupo vulnerable, los afromexicanos y discapacitados, dijo que vigilarán que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz realice una correcta asignación de fórmulas para cada una de dichas minorías.



En entrevista telefónica, dijo que confiaba en que el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) le daría la razón y recordó que en otros Estados de la República ya se logró que se implementen medidas para lograr que los grupos históricamente excluidos tuvieran representación en candidaturas y con ello, acceso a los cargos de toma de decisiones.



Lo mismo, dijo, se dio a nivel federal por mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y que en enero acató el Instituto Nacional Electoral (INE).



Para ella, el argumento del OPLE, de que era inviable la implementación de acciones afirmativas atendiendo al principio de certeza, era contrario a los principios de progresividad y no discriminación establecidos en la Constitución Política nacional y al Código Electoral local.



“Lo que nos preocupa ahora y vamos a estar muy a la expectativa es cómo el OPLE va a reformular estas cuotas, cómo van a crear las fórmulas. Justo eso es lo más preocupante porque por ejemplo, en Sinaloa otorgaron una sola candidatura a Diputación por Mayoría Relativa, ninguna plurinominal”, expresó Bustamante Hernández.



Insistió que en Veracruz se debe ordenar al menos una candidatura de representación proporcional porque es la forma idónea para que algunas y algunos de la comunidad sexodiversa puedan obtener una curul en el Congreso Local o regidurías en los Ayuntamientos, considerando que la realidad social en varios municipios impediría que un abanderado o abanderada abiertamente gay, lesbiana o trans ganara, ya que existen prejuicios en su contra.



“En una plurinominal no van a votar por ti pero esas personas pueden o hemos hecho trabajo de campo en el tema electoral, con la ciudadanía pero a la hora de votar, de crear una estrategia de mercadeo, en la campaña, no se tiene la experiencia en estos grupos vulnerables de poder llegar triunfante”, ahondó.



La defensora de los Derechos LGBTI+ explicó que en entidades como Chiapas, Zacatecas, Baja California o Aguascalientes se estableció que una candidatura debía ser pluri y las demás de mayoría relativa. “O sea, tres fórmulas para que las voten y una de representación proporcional”.



Enfatizó que en Veracruz, según el cálculo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), hay entre 300 mil y un millón 500 mil personas con una orientación sexual no normativa, por lo que pugnarán por al menos tres fórmulas, una de éstas plurinominal.



“Entonces ya quedaría en cada partido el desafío pero sería problema de ellos, los candidatos y candidatas que pongan”, mencionó al añadir que se deberá estar muy pendiente que no ocurra como en Oaxaca y las llamadas “juanitas”, es decir, que quieran poner a hombres heterosexuales que se autoadscriban como de la comunidad sexodiversa, tratando de hacer fraude a la Ley.



Por cuanto hace a las personas afrodescendientes, puntualizó que de acuerdo con el INEGI, Veracruz es el segundo Estado, después de Guerrero, con mayor población de este grupo, por lo que desde su punto de vista debería haber mínimo tres fórmulas para ellos.



Mientras que para los discapacitados, consideró que se deberían establecerse al menos dos postulaciones, ya que la Entidad está en el quinto lugar con mayor población en esta condición.