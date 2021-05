Vigilarán cadena de custodia de jeringas usadas en vacunación antiCOVID

Las jeringas sin aguja regadas en el parque La Alameda de Coatzacoalcos tras la vacunación de adultos mayores de 60 años en abril, habría sido responsabilidad de limpia pública municipal, pues son ellos quienes debieron realizar la disposición final por tratarse de residuos sólidos urbanos.



Al ser cuestionado con respecto a las medidas que se están tomando en las nuevas jornadas de vacunación para que no se repita una situación similar, el coordinador de las Brigadas Correcaminos, Juan Carlos Atzin Calderón, añadió que ahora se cuida la cadena de custodia minuciosamente.



"Son situaciones penosas, el manejo de residuos biológico-infecciosos queda a cargo del Sector Salud para su disposición final conforme a la norma".



"Los de sólidos urbanos o de manejo especial, no las agujas pero sí las jeringas, hace la disposición el servicio de la recolección de basura. Entonces ahora se cuida la cadena de custodia de los residuos porque los otros lo marcan el Sector Salud y los que no tienen esa característica lo hace el servicio público municipal; hemos estado atentos de la situación", mencionó.



De las jeringas halladas en el cruce de una avenida de la colonia Manuel Ávila Camacho, explicó que las investigaciones arrojaron que éstas fueron utilizadas en vacunación de animales.



"Aun con ello, no dejamos de lado que la disposición se dé de manera adecuada y se pide a la instancia municipal que nos ayuden para que esto no suceda y se está atendiendo y se agradece a la instancia municipal", finalizó.