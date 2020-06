Vigilarán en Xico que no haya aglomeraciones en festejos a María Magdalena

El Regidor primero de Xico, Eduardo Pozos Pérez, informó que se analizarán las acciones que el Ayuntamiento ejecutará para evitar cualquier actividad que implique alguna aglomeración de personas durante los días que los xiqueños celebran a María Magdalena.



Aunque refirió que luego de varias reuniones con autoridades religiosas, así como mayordomos y ediles, se llegó al acuerdo de cancelar procesiones y celebraciones con gente, no descartó que los pobladores pudieran llevar a cabo algún festejo o alguna de las actividades que suelen efectuarse en el mes de julio, pero que, debido a la pandemia, este año se suspendieron.



“Todos dimos nuestros puntos de vista y se llegó al acuerdo que se van a hacer algunas actividades religiosas, pero a puerta cerrada; va a haber Eucaristía algunos días y mañanitas a puerta cerrada, recorridos de la imagen, pero en vehículo, se le está pidiendo a la gente que no salga”, comentó.



Y es que dijo que incluso podrían llegar turistas durante esos días para visitar Xico, pues es bien sabido que sus fiestas más grandes son en el próximo mes de julio, de ahí que se tengan que realizar medidas para evitar concentraciones y contagios de COVID-19.



“Sobre las medidas que tengamos que tomar estamos viendo, tendríamos que analizarlo con detalle. La gente de otros lados sabe de las fiestas, están a la expectativa o algunos se preparan para visitar Xico, estamos solicitando a la población a que nos ayuden a no aglomerarse, que se abstengan de hacer sus actividades”, dijo.



Finalmente, al ser cuestionado sobre una convocatoria que circula en redes sociales para que la población acuda a levantar un arco floral el día 19 de julio a medio día, el Edil aseguró que se trata de un arco floral pequeño y será en un evento simbólico y no multitudinario, sin embargo, dijo que las autoridades religiosas insistirán para que la ciudadanía no haga concentraciones.