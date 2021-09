Vigilarán precios de materiales de construcción en zonas de desastres

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), Francisco Ricardo Sheffield Padilla, anunció un operativo con el que verificarán que no haya aumentos en los precios de materiales de construcción y enseres domésticos.



Anunció que la PROFECO realizará visitas a proveedores, apuntando que tan sólo la semana pasada se realizaron 237 y que hasta ahora no se han detectado abusos.



“Lo estamos haciendo en el Estado de Hidalgo; en el Estado de México; Guerrero; Puebla; Veracruz; también lo estamos llevando a cabo en Nayarit, Jalisco, Baja California Sur, Oaxaca y en Sinaloa”, detalló.



Explicó que la Procuraduría a la par elaboró un “Quién es Quién en los precios”, puesto que se busca apoyar a quienes están recibiendo el apoyo del Gobierno Federal para recuperar su casa, reconstruir una habitación o también para comprar enseres.



“Lo estamos haciendo Estado por Estado, cada mes seguimos publicando el quién es quién, en los materiales de construcción pero éste lo estamos haciendo con un enfoque especial a los Estados que están recibiendo este apoyo que ha instruido el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador”.



Dichos informes reportan los precios de materiales para la construcción, como cemento, cal, bloc, castillos, varillas, lavabos, baños y tinacos, detallando los precios unitarios, no de mayoreo, por lo que no se debe pagar un monto mayor a los reportados por la PROFECO.



También se están reportando los principales enseres domésticos, como las cafeteras, colchones, estufas, horno eléctrico, lavadora, licuadora, olla de presión y refrigerador.



“Para que ninguno se pase de rosca, por eso darles a conocer Estado por Estado cuál es el precio unitario de estos productos y que aprovechen bien el apoyo que se está dando por parte del Gobierno Federal para que efectivamente se invierta en material para la construcción o reponer en enseres básicos que se hayan perdido por estos desastres naturales”, expresó Sheffield Padilla.