Vigilarán que no se exploten cuetes por "viejitos" de fin de año, en Xalapa

El Regidor del Ayuntamiento de Xalapa, Diego David Florescano Pérez, expuso que se estará vigilando que no se utilice pirotecnia ruidosa en los tradicionales "viejitos" que se fabrican para despedir el año, celebración de la noche del 31 de diciembre.Comentó que la Alcaldía no puede ser permisiva y laxa en aplicar la ley, sobre todo porque desde abril de este año se tomó un acuerdo de Cabildo en donde se prohíbe y multa el uso de cuetes en el territorio municipal."La Ley no puede ser tolerante, la Ley es la Ley; si ya está estipulado, si ya se tomó un acuerdo de que no hay pirotecnia, como un resultado que ya se aprobó en Cabildo, no puede ser flexible con unos y con otros no", expuso Florescano Pérez.Dijo que la normativa se debe cumplir y quedará bajo responsabilidad de los ciudadanos acatarla o no, agregando que se mantendrán operativos para verificar que se respete lo decidido por la Comuna.Al insistir que la vigilancia la están haciendo de manera permanente, agregó que se está caminando paulatinamente hacia una cultura en la que se respete el bienestar animal y a las personas con algunos problemas de salud, a los que los fuegos artificiales les afectan considerablemente."Hay personas que todavía tienen reticencia sobre ese tema, pero muchos van avanzando y la verdad tenemos que seguir en ese camino. Es como las peleas de gallos, mucha gente se inconformó y otros estaban defendiendo su derecho, pero tenemos que seguir caminando en ese sentido, ya la Ley es Ley", reafirmó.Cabe recordar que desde el 19 de abril pasado el pleno edilicio de Xalapa resolvió que el uso de pirotecnia con ruido en Xalapa será sancionado con multas que van desde 5 a mil unidades de medida y actualización (UMA), es decir, de 481 pesos hasta 96 mil 220 pesos, ordenando a las Direcciones de Medio Ambiente y Sustentabilidad y Protección Civil dar cumplimiento a estas disposiciones contenidas en la reglamentación municipal.