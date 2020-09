Vigilarán que tianguistas de Nogales cumplan protocolos sanitarios

Tras la reapertura de tres tianguis en municipios de la región, autoridades municipales anunciaron sanciones administrativas para quienes sean sorprendidos incumpliendo los protocolos de sanidad en combate al COVID-19



Se estima que en municipios de la región se instalan, a lo largo de la semana, cerca de 500 tianguistas del estado de Oaxaca Puebla, Tlaxcala y región de las Altas Montañas, en los municipios de Río Blanco, Nogales y Ciudad Mendoza.



Ante el clamor ciudadano y el riesgo que prevalece por el flujo de personas provenientes de otras regiones del país, autoridades municipales anunciaron que implementarán supervisiones sorpresas, a fin de que todos los comerciantes utilicen cubrebocas al interactuar con los usuarios.



Queda a la responsabilidad de los usuarios el que vayan o no con cubrebocas y el que lleven o no a personas de la tercera edad, o niños, puesto que en la mayoría de estos tianguis se liberaron los cercos sanitarios y a la gente se le ha concientizado que la pandemia aún no termina.



En relación al tianguis que se instala en la congregación El Encinar, el agente municipal, Julio Manuel Juárez Valente, dio a conocer a través de un oficio a los tianguistas, que al realizar una asamblea de representantes se acordó su reinstalación siempre y cuando se cumpla con los lineamientos sanitarios.



En este municipio, los tianguistas podrán atender de 8 de la mañana a 3 de la tarde y lo harán con una separación de 1.5 m entre un puesto y otro. En caso de encontrar alguna violación a los acuerdos, estarían en condiciones de aplicar sanciones que van desde la inactividad durante 4 semanas del comerciante o multas administrativas.



Se estima que en este tianguis, los días miércoles se registran aforos de hasta 2500 visitantes número similar en los tianguis de Río Blanco y Ciudad Mendoza.



Cabe hacer mención que son los vecinos asentados en las cercanías a estos tianguis, quienes más se han preocupado porque las autoridades supervisen la operatividad de los tianguistas, pues temen que se puedan dar brotes de COVID-19.