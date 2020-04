Vigilarán tianguis y mercados de Xalapa ante contingencia

El director de Protección Civil del Ayuntamiento de Xalapa, Jesús Vargas Hernández, confirmó que a partir de este fin de semana, vigilarán que en tianguis y mercados de la ciudad se cumplan con las medidas de precaución para evitar la propagación de coronavirus.



Al respecto, refirió que se busca que sólo una persona por familia acuda a realizar compras, pues en días pasados estos lugares lucieron abarrotados.



“Por ello se están determinando acciones con el área de Comercio por indicaciones del alcalde Hipólito Rodríguez y se van a aplicar ya algunas medidas, como son la restricción únicamente a una persona, que no vayan en familia a los tianguis y a los mercados”, explicó.



Añadió que esta medida también se aplicará en las pescaderías, comerciantes con los que ya tuvieron un diálogo para acatar la llamada sana distancia.



“Inclusive tuvimos una plática con las personas de las pescaderías en la zona de Revolución y en el mercado de La Rotonda, se hicieron recomendaciones básicas, que se cumplan con las medidas de la sana distancia y estaremos vigilando cómo se da la venta”, añadió.



El funcionario municipal lamentó que en algunas colonias de la ciudad todavía hay incredulidad respecto al coronavirus y sin importar que han realizado acciones de perifoneo para alertar a la población, no están acatando las recomendaciones.



“Específicamente en la zona de la entrada de la colonia Ébano, en donde hay mucho comercio y en la zona de Atenas Veracruzanas, así como en tianguis, la gente no hace caso de que solamente vaya una persona y que lleven a cabo la sana distancia”.



“En estas dos áreas hubo perifoneo y no se ve que hagan caso de lo que se les está indicando”, criticó Vargas Hernández.