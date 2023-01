Villa Aldama es pueblo sin ley, señala tía de Fátima, menor desaparecida

A casi un mes de la desaparición de Fátima Cristal Gonzales Patlas, de 14 de años de edad, ocurrido en Villa Aldama, su tía Guadalupe Rubí Romero González pidió que la Guardia Nacional ingrese a las comunidades para combatir la inseguridad.“Ya metí un oficio para pedir que llegue la Guardia Nacional, que llegue el Ejército y nuestras fuerzas armadas a estas localidades que son pueblos sin Ley. Yo me entrevisto con comisariados, ejidales y es lo que me dicen es: ‘Aquí no hay seguridad. A diario intentan llevarse a mujeres y niñas de estas localidades’”, expuso.Aún sin pistas concretas sobre el paradero de Fátima, pidió que la inteligencia de la Fiscalía pida el apoyo con la Policía Cibernética de México para que logren dar con algún indicio de la desaparición de Fátima. Así como la intervención federal.Recriminó que la Fiscalía no ha definido una línea verídica de investigación, pues aunque tienen alrededor de tres principales líneas de investigación no tienen una que los lleve a indicios del paradero de la joven.Asimismo, afirmó que las autoridades se han puesto a trabajar luego de tres semanas sólo porque ha tenido presencia en los medios de comunicación.Romero González destacó que la carpeta de investigación fue transferida a la fiscal Yarubi Quezada, por lo que espera que haya empatía por parte de ella para con el caso.“Ayer (martes) me entrevisté con la licenciada Yarubi. Espero que ella le dé avance en esta semana a la investigación de mi niña. Yo les pido a las autoridades, gracias por su apoyo hasta ahorita a la Comisión Estatal de Búsqueda, el día de ayer hicimos otra vez una búsqueda pero les pido de favor más seguridad para estas localidades”.“Sólo quiero que me la regresen con vida, yo no pido justicia. A veces ya no creo ni en la justicia de mi país. Sólo pido que me devuelvan a mi niña con vida por favor”, dijo Romero.