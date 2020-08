Villa Allende, en Coatza, sólo pagará agua potable si es de buena calidad: Regidora

Tras la inauguración de la línea de conducción de agua potable para habitantes de Villa Allende y Rabón Grande desde el complejo petroquímico Morelos, la regidora del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Keren Prot, aplaudió la gestión pero puntualizó que los vecinos de ambos sitios sólo pagarán el servicio al constatar que el líquido sí sea de calidad.



Y es que desde hace varios años, los habitantes de Allende y Rabón no pagan el servicio de agua potable debido a que se firmó un convenio con la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) para que se respetara el nulo pago ante la pésima calidad del líquido que llegaba a sus hogares.



La Edil, quien hace algunos años fue Agente Municipal de Villa, mencionó además que el pago se hará siempre y cuando el agua llegue limpia, sólo a partir de este año y no por los anteriores donde no se pagó ni un peso.



"Se hizo un convenio hace unos años con lo que era CAEV para que Villa Allende y Rabón Grande no pagaran el servicio hasta que tuviéramos agua de calidad y obviamente la gente está en la disposición de pagar, siempre y cuando ellos puedan constatar que el agua que viene es de calidad y siempre y cuando se empiece desde cero, porque no van a pagar lo que se debe desde hace años, van a empezar a pagar a partir del mes que el agua llegue de buena calidad a Villa Allende", aseguró.



Prot Vázquez calificó de "magnífico" y de "excelente noticia" el proyecto, no obstante, advirtió que hasta no ver el agua limpia, no se creerá la situación.



"Al fin se podrá gozar de un líquido de calidad; siempre que las acciones sean coordinadas dan buenos frutos", diji.



Y es que este inicio de semana se anunció la inversión de dos millones de pesos para la introducción de la tubería de 8 pulgadas que dotará de agua a más de 20 mil habitantes de la Villa, que durante años padecieron de la mala calidad del servicio.



La tubería fue inducida desde el complejo petroquímico Morelos y se abastecerán de agua a los ciudadanos, desde los pozos que se tienen en esta zona.



La gestión fue hecha ante Petróleos Mexicanos (Pemex) para que donaran el excedente de producción.



Por años, los habitantes de Allende y Rabón se inconformaron al tener mala calidad en el servicio, lo que incluso les provocó enfermedades e infecciones en la piel.