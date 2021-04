Vinculan a proceso a Alfredo Adame por violación al registro federal de contribuyentes

Alfredo Adame, actor y candidato a diputado federal por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP), fue vinculado a proceso por no haber notificado al Servicio de Administración Tributaria (SAT) que cambió su domicilio fiscal.



El auto de vinculación a proceso fue dictado el pasado ocho de marzo por el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, por el delito de violación al registro federal de contribuyentes, mismo que no tiene prevista la prisión preventiva de oficio.



Por ello, el juez concedió al actor continuar su proceso en libertad provisional.



El asunto llegó a juzgados federales luego de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) denunció al candidato de Redes Sociales Progresistas porque no hizo una actualización debida de su domicilio fiscal.



Contra la resolución del juez Delgadillo Padierna el actor solicitó un amparo en el que se le concedió la suspensión para que el asunto continúe tramitándose hasta antes de dictar auto de apertura a juicio.