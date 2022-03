Vinculan a proceso a hombre que abusó sexualmente de su hija, en Veracruz Puerto

Eduardo “N”, acusado de abusar sexualmente de su hija de 10 años y detenido por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, fue vinculado a proceso y se le dictó prisión preventiva de 2 años por el delito de pederastia agravada.Este caso, generó conmoción en los porteños, luego que la madre de la menor expusiera el caso y se manifestara para exigir justicia porque tras 5 meses de haber denunciado el delito no había avances, al contrario, lo ubicaron y fue detenido por los vecinos pero fue liberado porque no existía aún orden de aprehensión.Tras las movilizaciones, finalmente fue detenido y ahora piden que se quede en prisión.“Me interesa que no quede impune, ya lo tienen las autoridades. Ojalá hubiera cadena perpetua para que no saliera porque no merece su libertad”, dijo Liliana, abuela de la pequeña.La noche del pasado miércoles, se realizó la audiencia de vinculación, la familia de la pequeña relata que fue durante la pandemia en que la madre trabajaba y el padre cuidaba de la niña y un niño menor, cuando se registró el abuso.Ya separados, detectaron un comportamiento extraño en la víctima y tras más de un año, le contó a su madre y abuela lo sucedido.“En el transcurso que yo me iba a trabajar, yo no me di cuenta de nada y mi niña no me lo quiso decir porque él la tenía amenazada que si nos decía algo nos iba a matar a todos y entonces por miedo a eso calló mucho tiempo”, dijo Natalie Sánchez, madre de la menor.En la carpeta de investigación 222/2022 está el caso de este presunto pederasta pero las víctimas deben continuar otro proceso, el de atención médica y psicológica, apenas el 31 de marzo, la pequeña comenzará con terapias.