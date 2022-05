Vinculan asesinato de Presidente del DIF Acayucan con delincuencia organizada

La Fiscalía General del Estado (FGE) determinó que sólo hay una línea de investigación en relación con el asesinato del presidente del DIF de Acayucan, Clemente Nagasaki Condado Escamilla, la cual se deriva de la delincuencia organizada.El gobernador Cuitláhuac García Jiménez señaló que la fiscal, Verónica Hernández Giadiáns, informó lo anterior este viernes en la reunión de seguridad, donde además mencionó que hay avances sustanciales de la investigación.En ese tenor, el mandatario estatal insistió en que se reforzó la seguridad en la zona y se respaldará al municipio, al mismo tiempo que las autoridades ministeriales continúan con las investigaciones para ubicar al o los responsables de este crimen.“Solamente conforma una línea de investigación, es delincuencia organizada y solamente lo mantuvo así, entonces los responsables están en ese marco, vamos a dar con ellos, decirles que estamos en la disposición de colaborar con el municipio a fin de apoyar en la seguridad en ese municipio”, apuntó.García Jiménez lamentó el hecho donde perdió la vida Condado Escamilla y reiteró que continuarán colaborando con la autoridad, para que este crimen no quede en la impunidad.“Primero manifestar mis condolencias a los familiares, es un deplorable asesinato y vamos a hacer justicia, es el compromiso que adquirimos y estamos colaborando de acuerdo con nuestras competencias con la Fiscalía General del Estado”, señaló.Recordó que en la pasada administración que presidió el alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla –hermano de Clemente Nagasaki-, se le ofreció instalar un cuartel de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en el municipio y la zona, sin embargo, no hubo respuesta.“Que le otorgáramos a la Guardia Nacional un terreno a fin de que se quedara en Acayucan, nos dieron largas y un tanto urgir de esta necesidad hicimos por lo menos dos reuniones de la COESCONPAZ en Acayucan y se le solicitó al Alcalde que con Guardia Nacional vieran el terreno, vimos que no hubo disposición”, detalló.El Jefe del Ejecutivo sostuvo que se reforzará la seguridad en el municipio y la zona, donde además reiteró el respaldo para que la alcaldesa Rosalba Rodríguez pueda conformar la Policía Municipal.“Vamos a reforzar con la presencia de fuerzas estatales, con Guardia Nacional operativos constantes en Acayucan, a la par de que la Fiscalía continúa con las investigaciones y ubicar a los responsables, le ofrecemos todo al apoyo a la Alcaldesa”, destacó.Finalmente, el Gobernador adelantó que el lunes se definirá el programa y operativos para la región, donde participarán fuerzas estatales y federales en Acayucan.“El lunes lo tendremos definido, a la par vamos a trabajar además de los operativos de búsqueda, esperamos el respaldo de los municipios, que refuercen su Policía Municipal. Ofrecemos la colaboración a fin de que se conforme la Policía Municipal de Acayucan”, finalizó García Jiménez.