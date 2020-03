Violencia de feministas demuestra hartazgo contra violencia, afirma catedrática

La violencia que en algunos casos se ha dado por parte de feministas es una forma de expresión que ha usado un grupo de éstas como reflejo de un hartazgo, señaló la catedrática de la Universidad Veracruzana (UV), Amanda Ramos García.



Mencionó que anteriormente las feministas hicieron marchas vestidas, desvestidas, con flores, de negro, morado y nunca nadie sacó más que una nota en lo local, pero a nivel nacional no había tenido eco una marcha feminista.



Sin embargo, es a partir de que se usan estas formas agresivas, antifemeninas, es que están viendo resultados y hay posicionamientos contra la violencia contra las mujeres y los derechos de éstas.



Esto representa, apuntó, que hubo muchos llamados pacíficos, por las buenas, por las vías institucionales para que la niña Fátima tuviera una vida libre de violencia, pero las autoridades no hicieron nada y ahora ya Fátima murió y no va a regresar a la vida.



Añadió que así como ella hay muchas mujeres más y eso ha generado un hartazgo y una violencia contra los símbolos que representan las estructuras, como pueden ser los monumentos, la propia prensa, que expone el cuerpo de las mujeres asesinadas y encabezados que las culpan por las agresiones de que son víctimas.



Agregó que hoy muchas mujeres “nos consideramos feministas y reivindicamos nuestra identidad”, pero para que las mujeres puedan usar pantalones, anticonceptivos, decidir si quieren casarse o no; estudiar, decidir si quieren hijos o no, hubo feministas que lucharon antes por ello.



Reconoció que el hecho de que haya manifestaciones de violencia provoca críticas de sectores, como son la familia, la Iglesia, los medios de comunicación, las autoridades, que son los que desprestigian el movimiento.



Agregó que hoy no esperan que las cosas se resuelvan por sí mismas, por lo que se va a seguir exigiendo, desde todos los espacios, y las autoridades tendrán que sensibilizarse y hacer lo que les corresponde para cambiar las estructuras que reproducen la violencia.