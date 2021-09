Violencia de género, improvisación y nepotismo en el Poder Judicial: Flores Saviaga

En el Poder Judicial de Veracruz no sólo hay violencia de género, también padece de improvisación y actos de nepotismo, denunció la magistrada visitadora Concepción Flores Saviaga.Al participar en DefiendeTV con el tema “La violencia de género en el Poder Judicial de Estado de Veracruz”, bajo la moderación de Roberto Mercado, Flores Saviaga recalcó además que si bien más mujeres ingresan cada vez a la carrera judicial, muchas “no están preparadas” y caen en la improvisación.En entrevista por TeleClic.tv y alcalorpolitico.com, la jurista recalcó que una Magistratura en el Poder Judicial requiere el desempeño de personas honorables, y en el caso de ella, trayectoria en la academia, el servicio público y el litigio en juzgados.“Pero hicieron llegar muchas personas improvisadas, sin ética, sin siquiera tener una visión de un equipo de trabajo y quieren ellos enseñarnos, no respetan y entonces si no lo respetas, lo que haces es cumplir con el trabajo”.Reprochó que el Gobernador propuso a 21 magistrados e incluyó en la lista de perfiles a familiares.“Yo pienso que la sociedad debe actuar y debe denunciarse porque el nepotismo es un delito, el influyentismo es un acto de corrupción, el Ejecutivo se ha excedido en la improvisación para beneficio de familiares”.Calificó que los y las magistradas nuevamente se equivocaron con la ahora presidenta del Poder, Isabel Inés Romero Cruz, pues hubo “instrucciones” para designar a la actual titular del Tribunal Superior de Justicia por “intereses”.“Precisamente porque Sofía Martínez (la anterior Presidenta destituida) nunca nos dijo de la situación de las auditorías y ella quiso enfrentar sola el problema y ese fue su error, que como nueva Presidenta sin experiencia y sin llevar el asunto al Pleno no tuvo el respaldo de los demás”.Además, calificó el acto de remoción de la magistrada Yolanda Castañeda Palmeros y de ella misma como una violencia sui géneris debido a que anteriormente no existía una intromisión directa del Poder Ejecutivo y el Legislativo contra el Judicial.“Es una situación sui generis que podemos interpretar que hay violencia de género y en el caso de la Magistrada porque no respetan sus derechos como mujer, y le violentan sus derechos y en mi caso no respetan una resolución”.Un ejemplo más de la violencia de género en el Poder Judicial ocurrió en 2016, cuando a la Magistrada Flores Saviaga, investigadora de la Materia Civil, se le negó su adscripción a la Octava Sala del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz.En ese momento, la Magistrada emprendió una defensa en juzgados de Distrito contra una violación a su derecho de igualdad de oportunidades como mujer, tal y como constó en un amparo formulado por la propia afectada, el cual tuvo una resolución a su favor.No obstante, recientemente fue destituida de dicha Sala y la asignaron a una Visitaduría “Estas violencias son de género, porque así me lo declaró la Suprema Corte de Justicia de la Nación al concederme el amparo y ellos (el Consejo de la Judicatura) deben respetar éste”.Flores Saviaga advirtió que cinco plenos distintos le dieron igual número de negativos de adscribirse a la 8ª Sala Familiar, y por eso confirmó la violencia de género flagrante en su contra por parte de los Magistrados.“Estuve remando contracorriente y conseguí en este amparo el reconocimiento de la Suprema Corte de Justicia a mis derechos de género”, manifestó durante la entrevista.