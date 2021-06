Violencia “empaña” elección, coinciden representantes de partidos

La violencia e inseguridad que prevalecen en el estado de Veracruz opacarían las elecciones de este domingo, aseguraron las representaciones de los partidos políticos, principalmente de oposición, ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE).



Asimismo, criticaron al ente comicial por no garantizarles la oportunidad que en todas las 10 mil 825 casillas que se instalarán en la Entidad, cuenten con representaciones para observar el desarrollo de las votaciones.



Miguel Ángel Juárez Jasso, del Partido Acción Nación (PAN), recordó que durante la preparación de los comicios un “gran número” de candidatos han sido perseguidos, amenazados y asesinados; al tiempo que, según él, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez no ha dejado de intervenir para favorecer al partido que lo llevó al poder.



“Es lamentable ver cómo muchos perdieron la vida. La jornada se empaña con los lutos de las familias que lloran por sus seres queridos; hacemos un llamado a las autoridades para que ejerzan su papel y haya justicia en estos casos”, manifestó durante la instalación de la sesión permanente para dar seguimiento a la jornada electoral.



(…) A los servidores públicos de todos los niveles pedimos se abstengan de incidir en la jornada electoral, no sean cómplices ni tapaderas de desvío de recursos públicos en favor de ningún candidato del partido que sea”.



En el mismo sentido, se pronunció su homólogo del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Eliseo Guzmán Arroyo, quien acusó de permitir este clima violento en la Entidad al propio Ejecutivo del Estado.



“En Veracruz son unas elecciones muy violentas, un proceso lleno de violencia, de acciones que incluso el Gobierno del Estado ha estado generando, por eso mi exhorto a la ciudadanía para que salga a votar y podamos generar las condiciones que la sociedad veracruzana necesita”, comentó.



Por su parte, Mara Cruz Pastrana, de Fuerza por México (FxM), lamentó los ataques que han sufrido los contendientes a los diferentes cargos públicos que se disputan este domingo, como el ocurrido en Coxquihui, que dejó muerta al menos a una persona.



“No es posible que estemos ante una situación terrible como el asesinato del candidato de MC en Cazones de Herrera y que nuestros candidatos, como el de Coxquihui hayan sufrido atentados arteros por participar en la contienda electoral; ha habido amenazas a muchos de nuestros candidatos”, puntualizó en su mensaje.



Entre tanto, los representantes de los Partidos Verde Ecologista de México (PVEM), Carlos Daniel Bueno Montaño, y del Trabajo (PT), Diana Isabel Llamas Arroyo, criticó que los sistemas informáticos del INE hayan fallado y por tanto, no todos partidos tendrán observadores del proceso en cada casilla.



“El INE no nos ve ni nos oye, consume una puñalada artera a los partido y candidatos pues no garantizó el derecho a contar con representaciones en cada una de las casillas”, aseveró el verdeecologista; quien fue secundado por la petista, quien acusó que el instituto electoral no respondió a las inconsistencias de dicho registro.



La elección local de este domingo seis de junio podría ser también “la más grande y la mas compleja por la violencia” , aseveró Osvaldo Villalobos Mendoza, representante del partido político estatal Todos por Veracruz.



Dijo que la desigualdad y la inseguridad sigue lastimando la civilizada democrática.



A la inseguridad que prevalece en la entidad, la pandemia de COVID-19 hace más complejo el desarrollo de la jornada cívica.



Sin embargo, hizo un llamado al electorado veracruzano a que salga a las urnas a emitir su voto por los candidatos de sus preferencias.



Aunque recordó que nadie encarna por sí mismo a la democracia y es necesario erradicar esas posturas de quienes se autoproclaman demócratas al afirmar que la democracia son ellos.



“La democracia la conformamos todos y hay que erradicar el discurso retrograda de quien dicen, yo soy la democracia.