Violencia en marcha de mujeres aterrorizó Xalapa y “manchó” reclamos: Iglesia

La Iglesia Católica no descarta iniciar acciones legales en contra de quienes vandalizaron los recintos religiosos durante la marcha conmemorativa del 8 de Marzo, por lo que hicieron un llamado para que las autoridades atiendan este tema que tiene que ver con el resguardo de la población y con mantener la paz, tranquilidad y en orden en las calles de la ciudad.



El vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, el presbítero José Manuel Suazo Reyes, informó que se están valuando los daños a los recintos y hay videos de los hechos de vandalismo y las expresiones que “mancharon” la demanda por el cese de la violencia y el reclamo de la justicia.



Ante ello, esperan que las autoridades tomen cartas en el asunto, ya que considera que no se puede permitir que grupos vandálicos agredan así los templos, la riqueza cultural e incluso a los ciudadanos.



“Hubo inacción e incapacidad de las fuerzas del orden para dar seguridad a la ciudad, a los edificios e incluso a la gente que estaba aterrorizada con los hechos de violencia con los que concluyeron. Las fuerzas del orden debieron prever que habría grupos agresivos y violentos”, detalló.



En este sentido, Suazo Reyes dijo que se espera la postura de las autoridades como los responsables de guardar el orden y la seguridad de la capital, por lo que buscarán acercamiento con ellos, ya que de alguna manera es responsabilidad del Estado, en cuanto que no resguardaron una marcha que se desbordó.



En este punto, el vocero católico definió como lamentable la incapacidad de las fuerzas del orden para resguardar la seguridad de la ciudad.



“Lamento que la marcha donde se exigía el cese a la violencia y a las injusticias con las mujeres, como reclamo legítimo y necesario, terminara con hechos vandálicos y expresiones violentas, en una situación que se salió de control”, expuso.



De igual modo, explicó que el vandalismo solo expresa que existe un dolor muy profundo y violencia interna reprimida que se expresa con estas acciones, aunque admitió que la marcha tenía un reclamo legítimo y justo, donde incluso participaron grupos religiosos.



No obstante, fue claro al señalar que no son justificables las expresiones de violencia, “se vandalizó el seminario menor, el templo expiatorio, la catedral; se dañaron las puertas de El Beaterío y no se justifica de ninguna manera. Una cosa es el reclamo, la justificación, que es un derecho que era para exigir que cese la violencia, pero se cometieron actos violentos”.



Al cuestionarle sobre el alto número de feminicidios en la entidad, aceptó como una realidad que hay muchos asesinatos y desapariciones de mujeres y por ello la marcha se hacía con un reclamo justo y urgente.



“Pero no pueden agredir a otras personas porque no están de acuerdo con su lucha; hubo ‘grafiteos’ a la escuela Motolinía y agresiones directas a edificios con representatividad religiosa”.



A decir del entrevistado, fue toda la comunidad católica quien vio agredidos sus templos y edificios y asentó que la ciudad de Xalapa terminó secuestrada por grupos vandálicos, violentos, que no tenían otra expresión que destrucción y agresiones.



“Una cosa es respetar la manifestación; en este sentido y por parte de las autoridades, resguardar la manifestación. Pero evitar cualquier hecho vandálico que son un agravio para la ciudad y sus habitantes”, finalizó el vocero de la Arquidiócesis de Xalapa ante el reclamo por los daños causados a la comunidad católica.