Violencia en Texistepec, porque criminales quieren terrenos con hidrocarburo

La Fiscalía General del Estado (FGE) ya cuenta con avances en la investigación tras el asesinato del exalcalde de Texistepec, Saúl Reyes Rodríguez, cuyo homicidio habría ocurrido debido a la disputa de grupos delictivos por terrenos con hidrocarburo que serían de interés para empresas.Al revelar lo anterior, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez explicó que durante la reunión de Coordinación para la Construcción de la Paz de este viernes, la Fiscalía afirmó que tienen identificados a líderes de dichas bandas.“Lamentablemente en Texistepec existe una disputa por unos terrenos que tienen con hidrocarburos y comercialmente tienen un precio atractivo para empresas que se dedican a esto y han entrado en disputa tanto los dueños legítimos de los terrenos, como las autoridades municipales y algunas otras organizaciones delictivas, grupos delictivos, bandas delictivas que hay ahí”, dijo.El mandatario estatal se refirió líderes criminales identificados como “El Abuelo” y “El Chivo”, que entraron en disputa con los propietarios legítimos y algunos exfuncionarios municipales.“Pensamos que la disputa entre una banda que lidera alguien que tenemos bien identificado, El Abuelo, con una de las empresas que tenía en su poder un contrato para hacer esta recolección de los lodos, que se llama Lindo el Puerto, ha ido escalando esa disputa, pero ahora lo que percibimos es que entra un tercero en disputa, que es una banda liderada por alguien llamado que también tenemos identificado, alias El Chivo”, dijo.El Gobernador reconoció que esta situación se torna “compleja”, sin embargo, la Fiscalía continúa con las investigaciones para identificar a los responsables, para aplicar la ley y restablecer la seguridad en Texistepec, recordando que en noviembre pasado fue asesinado el regidor del mismo municipio , Enrique Argüelles.“Esto genera una complejidad ahí, nosotros a través de la Fiscalía estamos identificando responsables, no olvidamos el homicidio del Regidor, como no vamos a olvidar el homicidio del Exalcalde, independientemente de cómo hayan actuado, nosotros no vamos a permitir que exista ajustes de cuentas entre estas bandas, ni se mezclen estos intereses porque lo principal para nosotros es el bienestar de la gente de Texistepec.“Estamos atentos, las investigaciones van avanzadas, con este nuevo homicidio seguiremos reforzando la zona, pero va haber responsables que van a ser detenidos sin duda alguna”, advirtió.Finalmente, confirmó que se reforzó al seguridad en ese municipio con el respaldo de las fuerzas estatales y federales, donde el objetivo es mantener la certeza de la población.“Vamos a estar vigilantes, no vamos a permitir que se siga deteriorando la seguridad, la tranquilidad de la gente, pues son ataques muy directos a personas que se involucran en esta complejidad, pero no queremos que pase a mayores. Ya tenemos un operativo desde la vez pasada, el día de hoy decidimos reforzarlo. Vamos a disponer de los suficientes”, finalizó.