Violencia feminicida cada vez más cruel y la justicia más deficiente: especialista

La violencia feminicida cada vez es más cruel en Latinoamérica, y el problema de los países es que su sistema de justicia está fallando, indicó Paola Flores Jaramillo, presidenta de la Red Iberoamericana de municipalistas en tema de género."Las mujeres no podemos soportar más que el Estado nos deje en indefensión, pues muchas mujeres han buscado ciertos apoyos en diferentes instituciones como fiscalías o buscan una boleta de auxilio que sí les llegan a dar, pero el problema es que con la boleta son víctimas de feminicidio".La ecuatoriana dijo que la justicia para las mujeres no está llegando correctamente, eficazmente y oportunamente, por lo cual es necesario hacer un trabajo conjunto entre el gobierno y el sistema de justicia porque este último también está fallando.También hay que resaltar, dijo, que en la actualidad la violencia contra las mujeres cada vez es más cruel y ejemplificó con el caso de un feminicidio en su ciudad, donde la mujer fue privada de la vida por 113 puñaladas."Imagínate el nivel de agresividad de crueldad que están cometiendo estos actos, pero aquí creo que hay que ver de nueva cuenta el sistema de justicia porque este debe de ser mucho más rápido para una mujer que ha solicitado auxilio".Añadió que los estudios y los convenios ya quedaron a un lado y ahora debemos enfocarnos en el momento crítico que estamos pasando. "En la práctica se va agudizando la violencia con la que los agresores hacen violencia, es mucho más cruel, hay leyes hay políticas, pero otro de los problemas es el presupuesto.Finalmente apuntó que no es lo mismo la realidad que vive la mujer en la zona urbana a la que vive en la zona rural, pues en esta última, es aún más complicada la situación debido que se naturaliza la violencia de género. "Si el marido le pega preguntan a la mujer ¿por qué? dejas que te pegue tu marido y responde porque mi marido es".