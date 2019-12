Violencia feminista “no es el camino” contra agresiones de género, afirma cura de Coatepec

La desesperación nos lleva a la violencia, pero ésta lleva a la destrucción, así lo expresó el sacerdote de la Iglesia de San Jerónimo en Coatepec, Quintín López Cessa, esto al ser cuestionado sobre las agrupaciones feministas radicales que se han manifestado.



“Yo no excuso estos grupos de mujeres que se manifiestan con violencia, pero sí nos quieren hacer comprender la violencia que ellas reciben, no es camino porque la violencia engendra más violencia, trato de comprender por qué esa reacción, pero el abuso de la mujer entre nosotros sigue siendo muy fuerte y hasta en la propia familia, entonces nunca va a ser camino la manifestación violenta pero uno trata de comprender”, detalló.



Y es que admitió que el abuso a la mujer es fuerte y que incluso se da entre la misma familia y a través de sus manifestaciones quieren que la sociedad comprenda la violencia de la cual han sido y siguen siendo víctimas.



“Es como cuando alguien dice voy a poner mi denuncia de extorsión y le dicen, traiga una foto, traiga testigos, díganos quien es, entonces que queda, tomar un arma y estar esperando a que lleguen o que, la desesperación nos lleva a la violencia, pero ojala no caigamos en eso porque la violencia destruye”, precisó.



En este sentido, el sacerdote cuestionó que las autoridades tengan algún programa para enfrentar la delincuencia y la violencia con inteligencia y organización, de ahí que la gente opte por defenderse sola o manifestarse de esa forma.



“Pedimos un poco que haya programas para enfrentar la delincuencia y la violencia con inteligencia, con organización, si a cualquier ciudadano que tiene un movimiento en el banco rápido le dicen que de donde viene el dinero, ¿A poco no pueden controlar las grandes cantidades? Son cosas evidentes y ahí no tienes que tirar balazos, ponerse a trabajar con rectitud, nosotros no queremos caer en juzgar porque nadie nos puso a juzgar, sino a motivarnos los católicos a poner de nuestra parte, a pedir que Dios nos haga pacíficos”, concluyó.