Violencia ha secuestrado al proceso electoral: PRI

En Veracruz, la violencia ha secuestrado al proceso electoral, denunció el delegado del PRI, Jorge Meade Ocaranza, quien afirmó que el Comité Nacional del Partido Revolucionario Institucional está preocupado por la situación que se vive en el Estado de Veracruz.



En rueda de prensa, señaló que no hay garantías de seguridad para los candidatos que participan en este proceso electoral.



"Preocupa al Comité Nacional que, en Veracruz, la inseguridad esté secuestrando al proceso electoral, que la inseguridad esté secuestrando a la vida democrática del Estado. Nos parece que debe haber garantía, (una) respuesta de la autoridad estatal, no solamente para el PRI y sus candidatos, la alianza, sino para todos los actores que van a competir".



Recalcó que hay temor entre los aspirantes por la violencia política que se ha presentando desde hace unos meses en diferentes puntos de la entidad, "nada hace más daño a un proceso electoral que la inseguridad o el temor de quienes van a competir o la falta de atención y respuesta de un Gobierno".



Meade Ocaranza refirió que los candidatos se han capacitado en materia de seguridad pero no es suficiente.



"Hay un ejercicio de capacitación pero ¿qué recomendación puede hacer usted cuando en todas partes aparecen amenazas o aparecen situaciones impensables en un proceso democrático?", concluyó.