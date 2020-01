Violencia homofóbica cerró 2019 con 27 homicidios, piden resultados a fiscal encargada

Toda vez que el año pasado no se logró contener la violencia homofóbica en la entidad, ya que se cerró con 27 casos de homicidios sin que se tuvieran resultados en las investigaciones correspondientes, se espera que este año se puedan lograr resultados de las autoridades en este tema, consideró Hugo Sánchez Badillo, integrante de la Coalición Estatal de la Diversidad.



Recordó que en su momento esta administración estatal promovió la destitución del fiscal Jorge Winckler por la falta de resultados, pero a la fecha, con la nueva fiscal tampoco se ven resultados y los 27 crímenes siguen impunes.



Señaló que un grave problema que se presenta es que falta sensibilización entre los elementos de las fuerzas públicas, que no brindan la atención a la comunidad LGBTTTI como la marcan los protocolos.



Resaltó que en ocasiones hay quienes piden el auxilio y en lugar de dárselos se burlan.



Agregó que se ha venido trabajando para dar talleres al personal de Seguridad Pública, por ejemplo en Xalapa, y se tenga gente de lo que se denomina “amigos de la comunidad gay o sitios gay friendly” y que los resultados se vean, que no se trate solo de que las patrullas andan con su banderita blanca, sino que cuando alguien de este sector les pida apoyo lo reciba como debe ser, como un ciudadano más y sin distinciones.