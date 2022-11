Violencia intrafamiliar afecta desarrollo de estudiantes de secundaria: supervisor escolar

Jóvenes de secundaria enfrentan diversas situaciones que los afectan, en gran medida como producto de la falta de valores y atención de sus padres, indicó el supervisor escolar de Secundarias Generales, Herminio Núñez Espinosa.Agregó que no están al grado de consumir alguna sustancia tóxica, pero sí luchan con diferentes problemas.“No es el alcoholismo ni la drogadicción lo que enfrentan los jóvenes de secundaria, sino la violencia intrafamiliar y la crisis económica así como al falta de valores de los padres”, dijo.Y es que la familia moderna hace que la pareja se desentienda de los hijos, consideró el docente."El padre sale por una puerta y la madre por otra y existe la idea de que si a los hijos se les da todo lo material que quieren, si les dan esto o aquello, sienten que con eso cumplen, lamentablemente la vida social hace que se desentiendan de los hijos”, lamentó.Añadió que en las escuelas los docentes se esfuerzan por ofrecer educación cívica a los estudiantes, pero esto debe ser reforzado en la casa con los valores que los papás promuevan.“Esto es muy importante pero ocurre que de nada sirve que en la escuela primaria y la secundaria demos formación cívica y ética, inclusive bachillerato, llevamos ética y valores, pero en el hogar no se practica".El docente con 60 años de servicio educativo, recalcó que el cimiento de la formación moral de los adolescentes está en el hogar y si no se intensifica la enseñanza, de poco sirve lo aprendido en la escuela.