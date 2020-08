Violencia política en razón de género se observa en todo el país: Magistrado

Ediles de Coatzacoalcos, Altotonga y Tuxpan iniciaron acciones de cumplimiento a las resoluciones de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para reparar los actos de violencia política de género contra una Síndica y dos Regidoras.



"En cada sentencia que dicta la SRX y sobre todo aquellas sentencias donde se determina la violencia política de género, se realiza un estricto seguimiento de su cumplimiento y las sentencias no son documentos decorativos, sino que se llevan a cabo en la realidad", refirió el presidente de la Sala Regional Xalapa, Enrique Figueroa Ávila.



Lo anterior, luego de que el 14 de mayo la SRX acreditó conductas de violencia política en razón de género del alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Carranza Rosaldo, en contra de la síndica única de Coatzacoalcos, Yazmín Martínez Irigoyen.



El 6 de agosto, la Sala igual documentó dicha conducta del alcalde de Altotonga, Ernesto Ruiz Flandes, contra la regidora quinta, María Elena Baltazar Pablo.



El 14 de agosto, la SRX aplicó una sentencia similar contra el presidente municipal de Tuxpan, Juan Antonio Aguilar Mancha, por violencia de género contra la regidora quinta, Beatriz Piña Vergara.



"El fenómeno de la violencia política en razón de género es una situación anómala que se observa en todo el país, hemos detectado asuntos en Oaxaca, Chiapas, Veracruz, (...) parte de los análisis que se han realizado por los estudiosos en el tema indican que toda la cultura del país tiene marcados estereotipos y prejuicios que afectan a las mujeres".



"Todavía tenemos que superar estas construcciones culturales y que mujeres y hombres pueden participar en cargos públicos".



En el caso del Estado de Veracruz, las sentencias de la SRX se limitan a acreditar actos de violencia de género y por consiguiente, dar vista al Organismo Público Local Electoral (OPLE) y al Instituto Nacional Electoral.



De este modo, ambos árbitros determinarán si las sentencias de violencia de género de la Sala Regional Xalapa configuran o no la ausencia de un requisito de elegibilidad en contra de los Alcaldes involucrados.



"Y eso tendrán que decirlo estas autoridades (OPLE e INE) en su momento, ahorita el Estado de Veracruz no está en proceso electoral y con base en las sentencias de la Sala Xalapa, si cumplen o no el requisito de elegibilidad y si determinaran que no lo cumplen, los presidentes municipales en funciones tendrían la legítima posibilidad de controvertir la decisión del OPLE o del INE".



Y esto conduciría a los Tribunales Electorales a emitir un pronunciamiento al respecto.



Por eso, las sentencias de la Sala Regional determinan la existencia de violencia política de género, e instan a los servidores públicos a establecer igualdad de condiciones para las Síndicas y Regidoras afectadas, indicó Figueroa Ávila.



"Las sentencias tienen que verse en los términos que cada una de ellas fue dictada, las sentencias decretaron violencia política en razón de género y hacer lo necesario para que las Síndicas y las Regidoras puedan cumplir adecuadamente sus funciones".



Figueroa Ávila comparó que la legislación electoral de Oaxaca sí prevé el concepto de "un modo honesto de vivir" como un requisito de elegibilidad para los y las aspirantes a un cargo de elección popular.



"Ahora bien, tratándose de los asuntos del Estado de Veracruz, el Estado posee una normativa diferente, (...) será la autoridad electoral administrativa, el OPLE de Veracruz, quien tendrá que decidir que con base en las sentencias si los presidentes municipales cumplen el requisito de elegibilidad, ¿por qué es así? Porque así está diseñada la legislación electoral de Veracruz".