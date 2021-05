Violencia privó a mujeres de participar en las elecciones: Fuerza por México

La dirigente estatal del partido Fuerza por México (FXM), Jaqueline García Hernández, indicó que derivado de la inseguridad que se vive en el Estado, muchas de sus candidatas se resistían a participar en el proceso electoral y ahora, a realizar actos de campaña.



Y es que dijo, que la violencia en el ámbito político que se ha vivido en los últimos dos meses, en los que no sólo contendientes, sino también alcaldesas y ex alcaldesas han sido víctimas de feminicidios, ha hecho que les dé temor a buscar el voto.



"Con los feminicidios aquí en el Estado, claro que a cualquier mujer espantan y asustan, y no sólo a ellas, porque muchas veces pueden decir que son fuertes y tienen fortaleza, pero impactan a sus familias, hay familias, esposos, mamás, hijos que no han permitido que las mujeres participen, porque dicen: te prefiero viva, a que participes", precisó.



En la entrevista reconoció que esta situación les generó problemas en la constitución de las planillas que sería registradas ante el ente comicial veracruzano.



"Tienen miedo de salir, alzar voz, ser guerreras y sobre todo en municipios claves en donde ha imperado el machismo y donde ha intereses de otros tipos", denunció García Hernández.



En este sentido, dijo que muchas mujeres al ver lo que pasaba en municipios vecinos, decidieron declinar sus aspiraciones políticas, además de que sus familiares influyeron en esa decisión.



"Debemos buscar un mecanismo en donde protejan la integridad de las mujeres. Veracruz ha sido un Estado altamente criticado por los feminicidios, un Estado en el que no podemos sentirnos seguras, no podemos salir a la calle sin sentir miedo", precisó la ex diputada local.



Al decir que si como dirigente estatal de un partido se siente insegura, una candidata o ciudadana común debe sentir más, de allí la necesidad de brindarles certeza para que puedan salir sin temor.



"¿Cómo las cuidas?, ¿les vas a mandar a alguien que las cuide?, desafortunadamente no se puede, no puedo asegurarles la integridad de su persona, aunque yo quisiera", reiteró.