Violencia vicaria debe castigarse en Veracruz, demandan abogados

La violencia vicaria debe estar incluida en el Código Civil y de Procedimientos Penales, pues en Veracruz no es castigada, indicó el secretario del Colegio de Abogados de Orizaba Altas Montañas, Juan Oropeza Flores, quien agregó que 6 de cada 10 féminas la cometen."Hay mujeres que cometen la violencia vicaria. Ésta ya está establecida en algunos estados del país, pero en Veracruz no. Hay tres entidades que ya lo tienen".Explicó que viene de España y es un tema que no se ha tratado en México y puede ser cometida por ambos cónyuges."Es cuando alguno de los dos toman a los menores como si fueran un trofeo o de bandera, para pedirle al otro más allá de la posibilidad que tiene. Hay algunas mujeres que abusan de esa parte porque tienen a los hijos y piden mucho para que el padre no custodio pueda ver a los infantes, eso lo hacen a través de un chantaje u opresión económica".Agregó que de cada 10 féminas un promedio de 6 están cometiendo este tipo de violencia. "Por eso valdría la pena hacer mesas redondas analizando para poder establecerla. Ojalá se pudiera dar para estar en condiciones de que nuestros diputados legislen en favor de quienes están sufriendo esta situación".El licenciado en Derecho, comentó que en Europa, al menos en España, tiene alrededor de 10 años que ya existe, sin embargo en nuestro pais, hasta el momento nadie puede ser acusado de violencia vicaria, ni juzgado, ni castigado porque no lo contemplan los códigos."Aunque es posible a lo mejor invocarla en un asunto de carácter familiar y que un juez mediante los tratados internacionales que existen entre nuestro país con otros, pudiera ser aplicada".