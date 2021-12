Virgen de Guadalupe, signo de esperanza ante injusticias y desigualdad

Además de fuente de fe, la Virgen de Guadalupe es significado de dignidad y esperanza ante las injusticias, violencia, muerte y desigualdad de un pueblo que, además, es asolado por una prolongada pandemia, señala Claudia Elizabeth Pérez de la Cruz, coordinadora de la Pastoral de la Comunicación en la Diócesis de Tuxpan.En la víspera del 12 de diciembre, cuando se recuerdan sus apariciones ante Juan Diego, ahora Santo, señaló que este acontecimiento es una de las representaciones religiosas más poderosas por su relación con el origen de la patria mexicana y por su significado de dignidad, esperanza e identidad que suscita.El año pasado la pandemia estaba en uno sus puntos más álgidos, ante lo cual la Iglesia exhortó a los feligreses a no realizar peregrinaciones. “Quédate en casa, yo iré a visitarte”, fue la frase utilizada y se invitó a los devotos a recibir a La Guadalupana y venerarla en cada hogar.A un año de distancia, las condiciones en este diciembre son más favorables y “necesitamos hoy más que nunca celebrarlo (el Día de la Virgen) ante el desafío de la pandemia que muta y, mal manejada, sigue”, añade Pérez de la Cruz.Asimismo, recordó el contexto histórico de las apariciones, en 1531, cuando vino al encuentro de “un pobre indio, de nombre Juan Diego y lo hace protagonista en la construcción de una sociedad nueva.“Por eso le pide a Juan Diego que le diga al obispo que se comprometa a construir, junto con él, 'un templo', donde quepan todos con dignidad, convivan en medio de las diferencias y construyan la justicia y la paz”.“La Virgen de Guadalupe, al traernos a su hijo Jesús, vino a despertar la esperanza de todo un pueblo, de los pequeños, de los que no tienen un lugar digno, de los que hoy sufren la enfermedad del COVID-19, la injusticia y desigualdad, de los padres y madres que han visto perder o arrebatarles criminalmente a sus hijos, de los que no tienen trabajo. Pero también, hay que asumir la tarea que le fue encomendada a San Juan Diego”.“¡Viva la Virgen de Guadalupe!”, recalcó.