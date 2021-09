Virtual diputado “no binario” propondrá iniciativa que dé certeza jurídica a personas trans

El candidato a Diputado Local Plurinominal en la primera posición de la lista de MORENA y virtual integrante del próximo Congreso del Estado, Gonzalo Iván Durán Chincoya, adelantó que impulsará la Ley de Identidad de Género en Veracruz.En entrevista, sostuvo que este ordenamiento permitirá a todas las personas trans tener certeza jurídica sobre su identidad, luego de haber hecho su transición física, hormonal e intelectual.“Una de las primeras iniciativas que impulsaré será la Ley de Identidad de Género, esto se debe a que las chicas trans de nuestro Estado necesitan esa parte jurídica, porque tal vez ya hicieron su transición física, hormonal, intelectual pero falta la parte jurídica que las represente en toda partes de su vida a nivel personal”, explicó.Al ser cuestionado sobre si es posible que dicha propuesta sea aprobada, Durán Chincoya acotó que se están viviendo otros tiempos y circunstancias, donde la sociedad y los niveles de Gobierno están más abiertos al tema.“El claro ejemplo lo pone MORENA al dar un espacio en la lista de plurinominales en la primera posición. Con esto, el mensaje es claro para todo nuestro Estado, de que en la próxima Legislatura tendrán un espacio y una curul real para toda la población LGBTTTIQ+”.El virtual legislador, quien se define como “no binario”, destacó que es la primera vez que alguien que pertenece a la comunicad sexodiversa tiene un escaño de “diputade” en la Legislatura del Estado.“Que quede muy claro que no nada más voy a legislar para el sector al cual pertenezco. Voy a legislar para todos los sectores siempre velando el bienestar de todas, todos y ‘todes’”, aseveró.Comentó que para frenar los crímenes de odio y violencia hacia la sexodiversidad, se debe apostar al diálogo y el acuerdo con todos los sectores sociales, sociedad civil, Gobierno, “un consenso que nos lleve a darle solución a esta parte que no está lacerando como sociedad, no sólo a la población LGBTTTIQ+, sino a la sociedad en general”.El candidato morenista reconoció que ser el primer representante abiertamente de género “no binario” en el Congreso del Estado y en el país significa un “triple compromiso” porque implica que el lenguaje inclusivo se expanda aún más ahora en la Legislatura.“Es un gran compromiso que tengo y que lo vamos a asumir cabalmente, con ideales, con visión, con capacidad, con tenacidad de que se haga un trabajo realmente relevante porque creo que los tiempos lo requieren, que ya no sea el Veracruz de estereotipos o de prejuicios, que seamos un sociedad progresista, plural, incluyente”, reiteró.