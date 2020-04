Virus pone en jaque a boleros de Xalapa; “tenemos que salir, ¿con qué vamos a comer?”

Aunque las autoridades municipales han anunciado el cierre de los parques de Xalapa y elementos de Seguridad Pública ya recorren las calles para pedir a los ciudadanos que se resguarden en sus casas, algunos capitalinos están preocupados porque van al día y sus ingresos provienen de la calle.



“Las autoridades nos piden quedarnos en casa pero desafortunadamente nosotros no podemos hacerlo, aunque quisiéramos. Yo podría estar a todo dar viendo tele todo el día o echando la hueva, como se dice pero no podemos porque tenemos que llevar de comer”, dice Alberto, un bolero del Parque Juárez.



Como Alberto, los otros 23 boleros con los que cuenta este parque del corazón de la ciudad tienen que ganarse la vida en la calle.



“Han sido días muy difíciles. A veces dan la una de la tarde y llevamos una o dos boleadas. Yo con una sola boleada, ¿qué voy a comer? Nomás paso a traer un kilo de frijol o un litro de aceite y ahí se me van los 30 pesos”, señala.



“Aunque las autoridades nos digan que tenemos que irnos, ¿con qué vamos a comer?”, insiste el lustrador de calzado.



El Ayuntamiento que preside Hipólito Rodríguez Herrero les ofreció apoyo y ya hace algunos días, el alcalde de Altotonga, Ernesto Ruiz Flandes, quien coincidió con ellos en un día de manifestación, les entregó 600 pesos a cada uno, lo que les sirvió para comprar alimentos para sus casas.



“Vamos a salir adelante, aunque sea con una o dos boleadas, para ir comprando las tortillas”, dice Alberto, quien además cuenta que han tomado todas las precauciones de “sana distancia” y de lavarse las manos a cada rato, al atender a sus clientes.



Al igual que los marimberos de la ciudad que este jueves se manifestaron en la Plaza Lerdo pidiendo ayuda a las autoridades gubernamentales, para salir adelante de esta emergencia económica por el coronavirus COVID-19, muchos xalapeños tiene que salir de su casa y arriesgar su vida para llevar el pan a su familia.