Visita de Adán Augusto revivió “prácticas del pasado”: Manuel Huerta

Funcionarios de la Cuarta Transformación recurrieron a prácticas partidistas “del pasado” con la reciente visita del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, a Veracruz, ironizó el Delegado de los Programas Sociales en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.“A mí me da mucha risa porque hay prácticas del pasado en el presente, porque no creo que se alcance a comprender lo que pasa en el país: estas ideas de la cargada, de cerrar filas, de las encuestas de todos los días, todos estos fenómenos de la politiquería no funcionan ya” criticó el delegado.En su caso personal, Huerta se definió como un ciudadano “libre pensador”, “constructor de un modelo de país” y pendiente de los Programas Sociales y sin cerrar filas a favor de un personaje.“De lo demás ya en su momento se dirá: a mí me achacan que voy a ser no sé qué cosa, pero ahí la gente va a decidir, va a decidir el pueblo, va a haber encuestas y yo voy a respetar la decisión de la gente”.Admitió que Hernández López le invitó a participar en la apertura de los “Diálogos Ciudadanos: Reforma Electoral y Gobernabilidad en México” en Boca del Río, pero no pudo asistir por cuestiones de agenda en la Secretaría del Bienestar en Ciudad de México.“(Adán Augusto) vino a hablar de las reformas electorales y las prácticas políticas del ‘aplausómetro’, ‘el acarreo’; me llama la atención como es que llegan todos de camisa blanca (en alusión a la vestimenta del Secretario de Gobernación). Eso ya no existe, ya no sirve”.Manuel Huerta no descartó que dentro del Partido Morena los personajes recurran a dichas “prácticas del pasado” y como ejemplo, enfatizó en la renuncia del Subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja para contender por el Partido del Trabajo a la gubernatura de Coahuila.“Están equivocados los que hacen esas prácticas y yo creo que no es nada más del partido, sino del pasado, y del nuevo régimen que aún persisten. Hoy el presidente decía de nuestro subsecretario (Mejía Berdeja) ni adiós nos dijo: agarró y mandó un papelito y se fue para otras cosas, que están con otros aliados de la propia plataforma que se está promoviendo. Pero esas prácticas de la traición, también en la política existen: miren a Villa, lo mandaron a matar… iba a un bautizo”, dijo.