Visita de Nahle a Veracruz no es “asunto político disfrazado”: Cisneros 

El secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, rechazó que se trate de un "asunto político disfrazado" la conferencia magistral que dará la Secretaria de Energía y posible aspirante a la candidatura de MORENA para la Gubernatura en 2024, Rocío Nahle, este viernes en el puerto de Veracruz.Al ser cuestionado al respecto, contestó que no es la única Secretaria que ha venido a la Entidad, sino que han sido varias las figuras que la han visitado recientemente, incluido el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien recorrió el fin de semana pasado en diversos municipios de Veracruz."Ella es una Secretaria de Estado y estamos invitándole para que pueda dar esta conferencia y los veracruzanos entiendan cómo afectó el no haber aprobado las reformas y cómo se puede, de alguna manera, darle vuelta a esta afectación que hicieron desde el Congreso de la Unión, decirlo claro y fuerte: PRI, PAN y PRD", manifestó.Cisneros Burgos detalló que la participación de Nahle se hará en el marco de la conmemoración del 163 aniversario de la promulgación de las Leyes de Reforma, en la que se realizará una reunión con municipios en el puerto de Veracruz, el primero que se constituyó como municipio en América continental."Atendiendo a esa esencia de las reformas y que Veracruz fue el primer municipio en América continental y el segundo también (Pánuco), estamos haciéndole la invitación a los municipios para recordar este hecho histórico", expresó.En el evento que realizará el Instituto Veracruzano Municipalista, se entregarán a los Ayuntamientos algunos documentos de capacitaciones que se han hecho en el ámbito local y estatal."Y en ese marco se va a dar una conferencia de cómo está impactando el tema de la energía en las decisiones que se aprobaron a nivel federal y de las que no se aprobaron cómo impactan en el ámbito local", expuso nuevamente el responsable de la política interna en el Estado.De igual modo, dijo que previo a la conferencia y la reunión con autoridades municipales, se montará una guardia de honor al Presidente Benito Juárez, frente a la Primera Región Naval, dónde muy cerca llevó a cabo la promulgación de las Leyes de Reforma, a las que definió como "un cambio muy radical en el país".