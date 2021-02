Visitan el Pico de Orizaba sólo para ir a tirar sus cubrebocas

A pesar de que sigue cerrado el acceso al Parque Nacional Pico de Orizaba, continúa la visitación desordenada que trae consigo problemas como el exceso de basura, indicó el director de esta área natural protegida, Raúl Álvarez Oseguera, quien añadió que una grave situación es que tiran los cubrebocas.



"Seguimos cerrados aunque ya estamos cambiando de color pero no hay que bajar la guardia. Sigue la visitación desordenada y además del problema de poder ofrecer seguridad a los visitantes, está ahora el problema de la basura porque la gente es muy inconsciente y no se si piensen que la basura desaparece o que encuentra sola su camino".



El entrevistado apuntó que las personas tiran todo tipo de desechos, como plásticos que son imposibles de desbaratar pero también una situación no menos grave es que están tirando cubrebocas.



"No tienen conciencia, porque si no se cuidan ellos ni a sus familias, es de esperar que no cuiden a la naturaleza. Es una condición triste la que estamos viviendo".



Agregó que aunque prestadores de servicios turísticos buscan ayudar recogiendo la basura y haciendo conciencia de que no se debe tirar, hay una falta de cultura en este sentido, que se ha acentuado en los últimos tiempos.