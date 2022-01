Visitantes que suben a ver la nieve dejan basura en el Cofre de Perote, exponen

Buen día:El Cofre de Perote es una montaña hermosa por sus paisajes y fauna que en ella habita, digna de ser conocida para entender, amar y respetar la naturaleza.Fue decretada como Parque Nacional con el objetivo de conservar los bosques que la cubren, ya que es determinante en el equilibrio de factores naturales como como el climaLa montaña ha sufrido grandes cambios debido a incendios, como sucedió el pasado enero del 2020, donde se consumieron más de 20 hectáreas de bosque que no se han podido recuperar, además de la tala inmoderada, la sustracción indebida de animales endémicos y la contaminación provocada por los visitantes que carecen de educación y respeto hacia la naturaleza, una de las situaciones más preocupantes.Hoy 25 de enero del 2022 visitamos esta gran montaña, pues acostumbramos visitar los diversos senderos que ofrece el parque, sin embargo, esta ocasión nos llevamos una gran y desalentadora sorpresa.Es bien sabido que, durante las nevadas, las visitas a este hermoso lugar incrementan exponencialmente y la gente va buscando pasar un buen rato en familia o con amigos, pues muchos conocen por primera vez la nieve. Se cobra una cuota al ingresar en vehículo y parece que esto hace creer a las personas que por pagar esta pueden tirar y dejar su basura por doquier.Nosotros tomamos uno de los senderos que te llevan de la comunidad de El Conejo, hacia La Peña, el cual siempre habíamos encontrado sin basura pero hoy conforme ascendíamos, crecía visiblemente la cantidad de basura regada por todos lados. En el suelo, en las ramas de los árboles, colgadas en algunas cercas y alambrados, en los pequeños arroyos, había basura en todas partes.Nos propusimos documentar y recoger lo más posible que estuvo en nuestras manos, sorprendiéndonos aún más cuando llegamos al lugar conocido como “RAMSAR", que es un espacio donde la mayoría de personas llegan, dejan sus autos, conviven e intentan subir la cima a pie. El lugar estaba repleto de basura y la gente sentada como si nada entre todos los residuos, iban y venían sin preocupación alguna.Seguimos recolectando y agrupando lo más que pudimos de basura, muchos nos veían raro, algunos hacían comentarios asertivos por nuestra labor, pero absolutamente nadie se ofreció a ayudar, tuvimos que acercarnos a personas que llevaban camionetas para pedirles el favor de ayudarnos a bajar la basura, aunque fuera sólo al pueblo, ya que en ningún lugar del parque hay dónde depositarla.Mientras juntábamos más y más basura, la gente se acercaba a tirar sus desechos en el montón que teníamos, creyendo que porque la estábamos recolectando estaba bien seguir dejando su basura. Tuvimos que explicar que lo ideal era que ellos se llevaran su propia basura y ayudaran a llevarse más, algunos aceptaron, aunque no muy contentos.Seguimos nuestro rumbo hacia la cima, hasta que encontramos un puesto de venta de alimentos que también carecía de botes de basura, lo cual provocaba que los visitantes siguieran tirándola por donde fuera.En nuestro retorno a “El conejo”, pudimos hablar con algunos lugareños y les contamos nuestra experiencia, a lo cual nos hicieron ver su malestar sobre la situación, refiriendo que ninguna autoridad, incluyendo las que cobran la entrada, se hace cargo del problema.Fue triste encontrar botes de refresco, de cerveza, agua, pañales, cubrebocas, envolturas de dulces, desechables, colillas de cigarro, bolsas plásticas etcétera. No existe conciencia en la mayoría de los visitantes que sólo suben para obtener una foto incongruente que los muestra en la naturaleza sin que realmente esta les importe, dejándola en un pésimo estado.Atte.Nayeli C. y Manuel D.