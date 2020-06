Visitas a San Juan de Ulúa serían con previa cita y grupos reducidos en “nueva normalidad”

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Veracruz analiza los protocolos a seguir para en un futuro reabrir museos y sitios arqueológicos que tiene el Estado, al regreso de la “nueva normalidad”.



Uno de ellos será la Fortaleza de San Juan de Ulúa que, de acuerdo al director del recinto, Porfirio Castro Cruz, si bien todavía no hay una fecha de reapertura, con la “nueva normalidad”, ahora los recorridos en éste y otros inmuebles históricos se realizarán con grupos reducidos y bajo previa cita para evitar aglomeraciones.



“Antes a San Juan de Ulúa llegaban varios camiones con grupos de 40 a 50 personas, pero ahora, en esta nueva normalidad ya no se van a poder visitar los espacios de esta manera. Ahora tendrán que ser las visitas guiadas, que deberán ser bajo previa cita, es decir, no va a ser de que lleguen en ese momento y me pidan una visita guiada, se tendrán que trabajar citas concertadas con nuestros asesores educativos y tendrán que entrar en grupos dosificados”, explicó.



Castro Cruz mencionó que cuando vuelva a reabrir esta fortaleza, probablemente habrá visitas cada 20 o 30 minutos y con grupos muy reducidos para evitar aglomeraciones al interior de este recinto.



Reiteró que aún no hay fecha de reapertura, pero se mantienen en contacto con el INAH a nivel nacional mediante videoconferencias para seguir detallando los protocolos a seguir en cuanto decidan reabrir este sitio.