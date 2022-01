Viuda exige que aseguradora del conductor que mató a su esposo se haga responsable

Viuda exige que aseguradora del conductor y vehículo que mató a su esposo en el 2020 se haga responsable, pide la indemnización ya que al ser de escasos recursos y tener un hijo de tres años lo requiere para salir adelante al tener dificultades para encontrar trabajo.Elena Camacho Ambrosio argumenta que la aseguradora HDI, a casi 2 años del accidente fatal, no se hace responsable por la muerte de su esposo, aun cuando el peritaje y el dictamen es a favor de la hoy viuda.Los hechos se suscitaron en el 28 de marzo del año 2020, cuando Hilario Zepeda, vendedor de donas en playa Villa del Mar, cruzaba el bulevar para entregar una cuenta y éste fue impactado por un carro rojo conducido por Hanzel “N”.Por tal motivo en su momento estuvo detenido el conductor, como probable responsable del delito de homicidio culposo, toda vez que el peritaje criminalista señaló la falta de precaución por parte de Hazel “N”.“Ahora soy yo la que tengo que salir a buscar el sustento de mi hijo, a veces no tengo quien me lo cuide y salgo yo a vender, a veces me lo llevo pero soy yo quien tiene que ver por mi hijo que en ese entonces tenía un año 3 meses, por eso estoy exigiendo la indemnización, no tanto para mí sino para mi hijo. (…) Exijo que se hagan responsables la aseguradora HDI y el conductor Hanzel, que se apiaden aparte del doloroso proceso que he llevado”, declaró la viuda.Por su parte, la abogada Cristina Medina Villalba señaló que HDI seguros atropella los derechos de la gente humilde al rehusarse a pagar la indemnización por la muerte de Hilario Zepeda Pérez, ya que Hanzel “N” era su asegurado.“Hemos tenido mucha negativa por parte de HDI, nos encontramos todavía en el proceso, aunque se han llevado audiencias en el CEJAV, sin embargo, la negativa siempre ha estado presente, poniendo pretextos y limitantes para no pagar por la responsabilidad de su asegurado, el ciudadano Hanzel”, declaró.Elena la viuda, ha tenido que cambiarse de casa, limitar mucho sus compras y comida, por la situación precaria en la que se encuentra, por lo que la asesora jurídica en su momento también señala haberla ayudado en lo económico, exigen una indemnización justa.El expediente que se mantiene abierto se encuentra en la carpeta de investigación 1641/2020 en la Fiscalía norte ubicada en la avenida Fidel Velázquez, señaló que, aunque la Fiscalía se ha mantenido en lo legal, la aseguradora se ha vuelto omisa por toda la responsabilidad alargando el proceso.