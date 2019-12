Habitantes de la comunidad Monte Grande, en Tuxpan, acusaron que TC Energy-TransCanada ha incumplido con las medidas de Protección Civil para evitar riesgos y prueba de ello, es la fuga en el gasoducto que opera la empresa, percance ocurrido el pasado 25 de diciembre Por esto, aseguran que viven bajo alto riesgo ante la actividad del gasoducto marino Texas-Tuxpan.El comisariado ejidal, Mario Alberto Castillo Castro, dijo que no cuentan con salidas de emergencia, tampoco una clínica para atender situaciones de salud en primer contacto.De continuar así, los pobladores amenazan con tomar medidas de presion, ya que hasta hoy no tienen respuesta de la empresa ni de autoridades.“Necesitamos el apoyo de las autoridades competentes. Lo ocurrido el pasado 25 de diciembre, fue algo fuerte, la verdad. Una desesperación desalojar a la gente. Hubo gente que tuvo que salir por los montes, por las brechas. No tenemos salidas de emergencia”, dijo.Menciono que está en malas condiciones el único acceso a la terminal del gasoducto que utiliza personal de TransCanada y a la propia comunidad, pese a que los representantes de la empresa se comprometieron a arreglar éste y otros caminos, así como otros beneficios para Monte Grande.Tampoco hay clínica o personal médico que pueda atender a los pobladores ante situación de emergencia.“Estamos en el lugar de mayor riesgo de esta empresa, porque aquí tenemos la estación, las válvulas de lo que es toda la conexión del gasoducto”.Dijo que el Ayuntamiento de Tuxpan, con presencia del propio alcalde Antonio Aguilar Mancha, precedió a la clausura de las instalaciones, pero lamentó que estas decisiones, ni de las negociaciones que realiza el Edil les son informados ya que son los principales afectados ante cualquier contingencia que se registre por el manejo de gas natural que realiza TC Energy-TransCanada.“Si no nos resuelven como lo habían prometido, si nadie nos informa, entonces tomaremos medidas drásticas”, advirtió el comisariado ejidal y dijo que son 260 familias que habitan en la comunidad.Estos reclamos ya se los hicieron saber al Alcalde de Tuxpan, a quien le recalcaron también su posible acto de omisión por no haber exigido oportunamente que TransCanada cumpliera con lo protocolos de Protección Civil y tampoco se ha acercado a la población para informarles sobre medidas de seguridad por el mismo gobierno local.