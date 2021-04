Viveristas del Parque “Doña Falla” en Xalapa exigen destituir al Jefe de Hortalizas

Viveristas del Parque “Doña Falla” en Xalapa, solicitaron a las autoridades estatales, destituir al actual jefe de hortalizas del espacio, Silvestre López Paniagua, ya que aseguraron, éste quiere imponer a amistades otorgándoles áreas en la zona que está protegida, además de discriminar a varios trabajadores.



De acuerdo con José Luis Acosta, secretario del Comité del Parque “Doña Falla”, durante más de 20 años nunca habían tenido ninguna problemática con los encargados de dicha zona, pero a la llegada de López Paniagua, todo se complicó para los nuevos y viejos viveristas.



"Ya no queremos a esta persona aquí. Él tiene muchos problemas con todos los compañeros, es un abuso de autoridad; él es una persona prepotente. No quiere manejar nada con oficios. Queremos que lo quiten del área. Aquí llevamos 25 años y nunca habíamos tenido ningún problema", dijo.



Por su parte Lourdes Ramírez, representante de los viveristas, detalló que son aproximadamente 4 los afectados, a los cuales se les ha informado que, por ser de otros estados o ciudades, no se les entregará el comodato que acredite que son los responsables de cada vivero.



"A uno de los afectados le giraron un oficio y a los otros fue de manera verbal, donde se les dijo que no se les entregaría el comodato. Nosotros pagamos un aproximado de 700 pesos mensuales. El problema empezó porque tenemos un área de bosque protegida y no se puede afectar, él quería tomar un lugar para poner ahí a una persona y nosotros nos opusimos y ahí se derivó todo el problema con amenazas de que no les van a entregar comodato a algunos de los viveristas".



Informó que el parque está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA), por lo que es urgente que la institución ponga cartas en el asunto, ante las constantes amenazas y discriminación que padecen por parte de Silvestre López.



"Yo acabo de ingresar el año pasado. Ayer por la mañana me mandó a llamar el ingeniero Silvestre, para darme la notificación de que tenía que desalojar el espacio. Para no entrar en conflicto le pregunté el motivo y su argumento fue que como no era veracruzano, no podía tener el comodato", dijo Henry Ricardez Zapata, uno de los viveristas afectado.



"Yo tengo tres años dando cursos hidropónicos. Hice mi solicitud a la SEDARPA de un vivero completo. Me proporcionaron un vivero, pero después me dijo que no me darían el contrato de comodato por el vivero completo, que me iban a regresar al medio vivero. Yo ya invertí y ahora me está diciendo que lo debo dejar", comentó María del Refugio Arias.



De igual forma, Miguel Ángel Lara, señaló que Silvestre López Paniagua, los ha condicionado o impedido que realicen modificaciones en los espacios que ellos rentan.



Para finalizar, Sebastián Ramírez, otro perjudicado, expuso que López Paniagua les retiene los trámites sin darles garantía de poder tener un lugar donde vender.