Vladimir Putin busca llevar al mundo a la destrucción: Iglesia

El arzobispo de Xalapa, Jorge Carlos Patrón Wong, criticó a los "guías" que se creen dueños de una nación y basados en ello, llevan a cabo acciones bélicas para invadir otros países.A propósito de la acción militar llevada a cabo por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en contra de Ucrania; monseñor alertó que este líder mundial lo que busca es llevar al mundo a la destrucción."Hoy a nivel internacional vemos como un guía lleva y quiere llevar al mundo a la destrucción de un país, a la guerra, a lo que el Papa Francisco llama la locura de la guerra", expresó en su homilía desde la Catedral Metropolitana.Patrón Wong indicó que esta decisión del mandatario ruso busca destruir lo que ha construido el hombre y destruir familias."Cuando uno ve escenas de cualquier guerra, de violencia, donde sufre la familia, sufren los hijos, esto es una locura, tenemos guías que no están bien del corazón y de la mente", expresó ante los fieles católicos congregados en este templo.En su sermón, cuestionó a otros guías por ser "ególatras" y demostrar "la ceguera de división", buscando la creación de enemigos y alimentando todos los días las diferencias para que las personas se vean a sí mismas como enemigas o contrarias a otras."O ciertos guías que todos su mensajes son totalmente superficiales, banales que llevan a nuestros niños, adolescentes a lo peor, a los peores vicios, a los peores pecados, esos supuestos guías llevan a nuestras propias familias a patologías", manifestó.El líder de la Iglesia Católica en Veracruz recomendó a los feligreses que pidan a Jesús que les dé la luz para que el único guía y maestro en sus vidas sea él."Que la única Ley sea el Evangelio, que es un Evangelio de la vida, nunca de la muerte, y la vida desde su concepción en el seno materno hasta su paso a la vida eterna de manera natural, porque es un Evangelio de fraternidad, no de odio, ni de rencor, no de luchas, ni de batallas", destacó.