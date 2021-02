Voces que piden el regreso de la Policía de Orizaba deben ser escuchadas: Sacerdote

El vocero diocesano, sacerdote Helkyn Enríquez Báez, dijo que las voces que están pidiendo el regreso de la policía municipal de Orizaba deben ser escuchadas.



Y es que desde que fue hecha la requisa a la policía de Orizaba, diversos sectores como abogados, integrantes del Comité Municipal de Seguridad y comerciantes han solicitado al ayuntamiento orizabeño que vuelvan pronto a las filas los 350 policías que ahora están inhabilitados.



En este sentido Enríquez Báez, dijo que ante un estado de violencia en el que está la entidad, es necesario mantener la integridad y seguridad de los ciudadanos. "La voz de los sectores que están pidiendo el regreso de la Policía debe ser escuchada, porque en una democracia hay que escuchar el sentir del pueblo y de las comunidades".



Añadió que se tiene conocimiento de que se están llevando a efecto los protocolos necesarios para el restablecimiento de la policía, revisión de algunos elementos y los procesos a los cuales podrían ser sometidos, pero esto no debe impedir el regreso de una policía solicitada por los mismos ciudadanos.



"Toda institución está sujeta a revisión, mejoras, pero creo que si algo ha funcionado se debe mantener no eliminar cuando no se sustituye por algo mejor".