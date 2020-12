Volcó autobús de servicio turístico en Cumbres de Maltrata, este viernes

Pánico entre pasajeros de un autobús turístico se registró la tarde de este viernes en el carril de descenso de la autopista Puebla-Veracruz, del tramo carretero conocido como Cumbres de Maltrata, cuando la unidad de modelo atrasado salió del camino y volcó por un costado, reportándose 7 personas lesionadas.



Fue al filo de las 14:30 horas, cuando el operador del autobús turístico blanco con azul International doble eje, del servicio público federal, habilitado a la modalidad de servicio turístico, descendía las cumbres.



Al llegar a la altura del kilómetro 233, el operador se percató de una falla en el sistema de frenado, ganando velocidad y volcando metros abajo al entrar a una curva, sobre su costado izquierdo.



Tras la volcadura, los pasajeros se golpearon contra tubos y asientos, uno de ellos cuya identidad se desconoce, sufrió contusiones en la cabeza, siendo trasladado a un sanatorio particular de la región de Orizaba.



Las demás personas se reportaron con contusiones moderadas que no ameritaron hospitalización. La unidad volcada y las pertenencias quedaron en resguardo de las autoridades.



No fue necesario el cierre de la circulación vehicular y hasta el cierre de la presente nota informativa, personal del servicio de grúas trabajaba en el rescate del autobús.