La mañana de este martes, Volkswagen ha confirmado mediante sus redes sociales que, de manera oficial, cambian de nombre a Voltswagen para sus operaciones en Estados Unidos. Esta estrategia es parte de su cambio hacia un futuro electrificado.



De acuerdo con lo sucedido ayer, este cambio estaba pensado para realizarse a finales de abril pero una filtración del comunicado oficial en su sitio de prensa adelantó la noticia casi un mes. Esto fue confirmado por un par de trabajadores de la firma alemana que decidieron no revelar su identidad.



De acuerdo con estas personas, el cambio estaba planeado para el 29 de abril de este año para dar luz verde a la venta de los autos eléctricos de Volkswagen en Estados Unidos. Este nombre estará plasmado en todas las opciones amigables con el medio ambiente y aquellas que sean de combustión interna solamente tendrán el logo de la marca.



El comunicado oficial de Volkswagen declara que los vehículos de combustión tendrán un azul fuerte en su imagen comercial, mientras que las opciones eléctricas echarán mano de esquemas de colores claros.



Hasta el momento, no hay una confirmación por parte de Volkswagen sobre este cambio para suelos nacionales pero se sabe que la casa matriz en Alemania no sufrirá ninguna modificación en su nomenclatura. Por lo tanto, es posible que esta estrategia sea solamente para sus operaciones en Estados Unidos pero en los próximos días se darán a conocer más detalles.