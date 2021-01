Volver a cerrar tianguis de Xalapa, “sería un caos”, no hay apoyo, advierten

La secretaria general de la CROC en Xalapa, Olga Morales del Valle, aseguró que los tianguis de Xalapa cumplen con todos los protocolos sanitarios ante la pandemia COVID-19.



Por ello, la líder tianguista rechazó el posible cierre de estos espacios o que se límite a los vendedores de artículos no perecederos ofrecer sus productos.



"Hay varios compañeros que continúan sin trabajar. Los tianguis de por sí no están trabajando al 100 por ciento como lo venían haciendo, se está trabajando en un 60 u 80 por ciento, porque tenemos adultos mayores e hipertensos. Estamos cumpliendo con los protocolos de salud. No estamos de acuerdo con los cierres".



Y es que dijo, al cerrar o limitar las ventas en los tianguis, la gente ya no tendría nuevamente cómo obtener dinero para vivir.



"Al cerrar nuevamente, esto sería un caos porque no hay apoyo de nada. La gente va al día y no tendrían qué llevar a sus casas. Hay muchos compañeros que viven de esto. Podría decirse que hay 40 tianguis".



Recordó que los primeros meses de contingencia, dicho sector fue uno de los más afectados y los vendedores tuvieron que vender y empeñar sus artículos para subsistir.



"De nuestra parte estamos cumpliendo con todos los protocolos. Hay espacios donde sí estamos aceptando que la gente no trabaje".



Para finalizar, expuso que algunos partidos ya se acercaron a los líderes tianguistas para empezar a tener diálogos y mostrar propuestas que beneficien a los comerciantes, por lo que dijo, buscarán o elegirán al candidato idóneo para Xalapa, que realmente los represente sin importar los colores partidistas.



"Creo que Ricardo Ahued trabajó muy bien para Xalapa, creo que es un señor que se ha ganado el respeto de todos, siempre apoyó a todos sin importar el color del partido. Ahued me parece una buena opción, lo respaldamos, lo queremos para la gubernatura pero también para Xalapa. Creo que en su momento veremos quién será el candidato idóneo", resaltó.