Volverá a caer la Reforma Electoral; Congreso de Veracruz “es una vergüenza”

El diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Velázquez Flores, aseguró que frenar el recorte de prerrogativas a partidos políticos por el periodo de las elecciones extraordinarias es el primer paso y el precedente para que de nueva cuenta, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declare inconstitucional la última Reforma Electoral en Veracruz Explicó que con la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), se mantendrán las prerrogativas como en el 2021, ya que la reforma de origen está mal.“No puede haber Reforma Electoral dentro de un propio proceso electoral, bien dice la ley, es 90 días antes de que inicie un proceso electoral y en este caso la elección extraordinaria es parte del proceso electoral que vivimos el año pasado”, dijo.A decir del líder perredista, el Congreso del Estado hizo mal al reformar la ley electoral no reformando este principio.De este modo, Jesús Velásquez dijo que los partidos políticos tienen que ir en dos vertientes, primero acatar el acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE), que es el que aplica la Reforma que elaboró el Congreso y mismo en el que el TEV definió que no se procede a descontar las prerrogativas porque se continúa en proceso electoral y por otra parte esperar a que resuelva la SCJN.“Ya se mandó también y cuando la Corte resuelva ya con este antecedente, obviamente determinará que la Reforma que aplicó el Congreso de Veracruz al Código Electoral es inconstitucional porque no respetaron los tiempos para hacer reformas electorales en un proceso electoral”.A decir del diputado del PRD, lo que resolvió el TEV es la primera parte de lo que vendrá cuando la SCJN resuelva y será un golpe más al Congreso del Estado.“El TEV al echar abajo el acuerdo del OPLE, con ello echa abajo la reforma que el Congreso realizó, porque este acuerdo del OPLE viene a raíz de esa reforma electoral”, detalló.En este sentido, Jesús Velásquez lamentó que de nueva cuenta se dé “un coscorrón” al Congreso de Veracruz porque hizo mal su trabajo, ya que no sólo quedará el financiamiento igual para esta elección extraordinaria y sólo es cuestión de tiempo para que se resuelva que se quedan igual que en 2021 y les tendrán que devolver el 50 por ciento de las prerrogativas, como ya ocurrió en una ocasión.“Otra vez el Congreso del Estado es exhibido con la sentencia del TEV, al hacer reformas a la ley mal hechas y fuera de tiempo, lo que trae como consecuencia una vez más que el Congreso de Veracruz sea señalado de nueva cuenta como un Congreso que no sabe legislar. Es una vergüenza que le sigan dando golpes y golpes y le sigan corrigiendo la plana a los diputados locales de Veracruz”, dijo.Para finalizar, Jesús Velásquez pidió a los legisladores locales que tomen un curso urgente de capacitación donde les enseñen los básico para poder legislar.