Volverán a restringir movilidad en municipios con alto contagio de Veracruz

El Comité Técnico de Salud tomó el acuerdo de hacer la recomendación al gobierno del Estado y a los Ayuntamientos para que este fin de semana las medidas sean más restrictivas respecto a la movilidad en las zonas conurbadas del puerto de Veracruz, la zona conurbada de Coatzacoalcos y la zona conurbada de Poza Rica.



Y es que éstas son las áreas donde se acumulan el 80% de los casos de COVID-19 en el Estado.



Durante el informe diario, las autoridades sanitarias explicaron que las acciones con las que se reforzaran las medidas deberán ser anunciadas el próximo jueves 4 de junio.



En ese sentido destacaron que la entidad pasa por el momento crítico de la pandemia.



“Estamos en el momento de mayor contagio y no es hora de aflojar si queremos salir de esto pronto, por lo que debemos disminuir la presencia en las calles, los parques, las plazas, en el transporte y en los comercios”.



En este este sentido, recordaron que las medidas en el transporte público es ocupar al 50% de su capacidad y que en los taxis sólo viajen 2 personas y el conductor, esto con el fin de impedir aglomeraciones dentro de los vehículos.



Reiteraron que de no ser necesario, no se debe salir de casa.



“No lo hagan, designen a una persona para que se encargue de hacer las compras o realizar los pagos; por favor no saquen a los niños de casa, es peligroso para ellos, igualmente los adultos mayores, deben estar en casa”, insistieron.



Para finalizar, se otorgó el número de atención de coronavirus; 800 0123456 para que llamen en caso de tener síntomas o dudas sobre la enfermedad y la página coronavirus.veracruz. gob.mx para que revisen a detalle la situación de sus municipios, “y no sean víctimas de la noticia falsa”.