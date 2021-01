Volverían a prohibir tianguis de ropa y chácharas, en Xalapa

El director de Protección Civil de Xalapa, José de Jesús Vargas Hernández, comentó que debido a la negativa de vendedores en los tianguis de acatar las medidas sanitarias ante la pandemia COVID-19, en próximos días podrían considerar suspender las actividades de la venta de artículos que no son de primera necesidad.



"En el caso de los tianguis, se ha estado hablando con los líderes para ver que los comercios que vendan artículos no perecederos se les va a limitar otra vez de ser necesario. Esto para los tianguis que manejan ropa de segunda mano, chácharas, se va a ver la posibilidad de prohibir que se establezcan".



Y es que dijo, previo a una toma de decisión, buscarán el diálogo con los líderes de los tianguis que se colocan en zonas como en la avenida Ébano, la Revolución y el tianguis que se pone en la calle Toluca, ya que lamentó, en estos estos espacios, la gente hace caso omiso a las medidas de protección.



Respecto a las plaza comerciales, explicó que sí se han respetado hasta el momento las indicaciones de las autoridades pero continúan con los operativos por parte de las áreas correspondientes en caso de no respetar las disposiciones oficiales.



"Se están acatando y se siguen vigilando, es una disposición que tenemos con los administradores, ellos son los encargados de verificar cada local y nosotros hacemos recorridos con comercio para verificar", aseguró.