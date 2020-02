Votarían el 3 de marzo desafuero de Diputado y revocación de Alcalde y Síndica de Actopan

En las próximas horas la Secretaría General del Congreso del Estado solicitará a la Diputación Permanente que convoque a sesión extraordinaria para someter a votación los dos dictámenes de desafuero en contra de Erik Iván Aguilar López, diputado local de la bancada del Partido Acción Nacional, y de José Paulino Domínguez Sánchez y Lucero Yazmín Palmeros Barradas, Alcalde y síndica del Ayuntamiento de Actopan, respectivamente, toda vez que la Comisión Permanente Instructora determinó que está legalmente comprobada la conducta o el hecho materia de la denuncia y la responsabilidad de los encausados.



El jueves de esta semana, por la tarde, sesiona la Diputación Permanente y podría convocar la sesión extraordinaria para el 3 de marzo, en la cual el Pleno se erigirá como Jurado de Procedencia. La sesión se desarrollará a puerta cerrada y para aprobar los dictámenes se requiere de mayoría calificada.



Si el Jurado de Procedencia aprueba el desafuero y determina que se proceda penalmente, los servidores públicos serán privados del fuero constitucional, y quedarán inmediatamente separados del cargo y sujetos a la jurisdicción de las autoridades competentes en tanto se desahoga el proceso penal; si dicho proceso culmina en sentencia absolutoria, los inculpados podrán reasumir su función. Si la sentencia fuese condenatoria, no cabe la gracia del indulto.



De aprobarse el desafuero de Erik Iván Aguilar López, diputado local por el distrito de Misantla, se llamará al suplente Carlos Manuel Jiménez Díaz.



Para el Ayuntamiento de Actopan se tendrá que llamar a los suplentes del Alcalde y de la síndica en tanto concluye el proceso penal, pero en caso de que no deseen asumir el cargo se podrá nombra un Consejo Ciudadano temporal.



Si el Jurado de Procedencia acuerda que no ha lugar a proceder penalmente, o no se integra la mayoría calificada que exige el numeral anterior para la resolución condenatoria, se ordenará archivar el expediente como asunto totalmente concluido.



Fue la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la instancia que solicitó el desafuero ante las denuncias penales que hay en contra de Aguilar López, Domínguez Sánchez y Palmeros Barradas.



Al legislador que llegó al Congreso del Estado por el Partido del Trabajo y que posteriormente se declaró independiente para después sumarse a los diputados albiazules disidentes que conformaron el grupo mixto “Acción Nacional Veracruz” y que la semana pasada anunciaron su regreso a la fracción del PAN, se les acusa de desobediencia civil y ejercicio indebido del servicio público, luego de que presuntamente permitió que se levantara el cuerpo de una persona que falleció en un accidente vial.



En el caso del Ayuntamiento de Actopan, el Alcalde y síndica fueron exhibidos en un audio donde hablan en torno a los espacios para “aviadores” en la nómina y que incluso la síndica pide que se respeten tres puesto para ella; en el audio ambos involucran a los ex tesoreros María Nelly Alarcón Gil y Pedro Benítez Domínguez.