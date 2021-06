Voto útil por el PRD, solución para acabar con rezago de Veracruz: Sergio Cadena

Ejercer con determinación y firmeza el sufragio el próximo 6 de junio, con voluntad de renovación y con la certeza de que juntos, sociedad y partidos políticos, podemos rescatar a México y a Veracruz con el llamado voto útil, así como evitar caer en provocaciones que generen violencia en el marco del día de la elección, es el llamado que hizo el presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la entidad, Sergio Cadena Martínez, quien además aseguró que su partido obtendrá importantes triunfos.



El líder del partido del Sol Azteca pidió a las y los ciudadanos salir a votar el próximo domingo, acompañados de amigos y familiares en lo que será una fiesta cívico-electoral de todos, evitar cualquier amago de agresión e informarse ante posibles rumores y no dejarse intimidar por acciones violentas que la autoridad ha solapado con el único fin de que prive el temor y el miedo entre los electores, por así convenir a sus intereses.



“El llamado es que salgamos a votar, ellos lo que buscan es que la gente tenga miedo y no acuda a las urnas a expresarse a través de su sufragio porque saben que no cuentan con la simpatía del pueblo, a quien prometieron ayudar y acabaron traicionando; ese es su miedo, el de enfrentar la realidad que dará a la alianza Va por Veracruz y Va por México la mayoría en el Congreso local, en el Congreso federal y presidencias municipales”, detalló.



Cadena Martínez señaló que es sólo con la suma de esfuerzos, con la representación de todos los sectores sociales y productivos de la entidad en el Congreso local como se podrá equilibrar las fuerzas para frenar los abusos y barbaridades y tonterías que los actuales diputados locales de MORENA han cometido en contra de la ciudadanía, que hoy ve mermada su economía familiar y en riesgo el patrimonio que le ha costado años construir.



“No podemos continuar así. La gasolina está más cara que nunca pero también la tortilla, el gas, los productos de la canasta básica, a las familias no les alcanza con las dádivas que reciben y si se enferman es peor, porque acudir al médico y comprar medicinas es extremadamente caro para todos, por lo que urge equilibrar fuerzas de inmediato, por el bien de todos” apuntó.



Agregó que se trata de un momento decisivo para el rumbo que tomará nuestro país, “o nos levantamos o nos acabamos de hundir”, con lo que dijo estamos poniendo en riesgo el futuro de nuestras hijas e hijos, de nuestros nietos y sus descendencias.



Sergio Cadena recordó a la militancia que no se debe de bajar la guardia ante la pandemia y se deben de mantener todas las medidas de distancia, higiene y seguridad necesarias para no poner en riesgo la salud del resto de los electores.



Finalmente, agradeció y reconoció públicamente el trabajo, la entrega y el amor a México y a Veracruz que militantes, simpatizantes y los candidatos del Partido de la Revolución Democrática (PRD) han demostrado a lo largo de las últimas semanas y meses, caminando bajo el sol y la lluvia para llevar el mensaje de cambio y de aliento a todo lo largo y ancho de la entidad a las y los veracruzanos, lo que ha permitido demostrar que el PRD se encuentre en un gran momento de madurez y responsabilidad política, lo que sin duda le augura excelentes resultados gracias a la confianza de la gente.