Poza Rica y Pánuco, “focos rojos” agobiados por el dengue y la sequía 

Poza Rica y Pánuco no sólo se mantienen como los “Focos Rojos” del dengue en la entidad veracruzana desde hace varios meses, sino también son parte de los municipios que después de una “sequía severa”, ahora padecen condición “Anormalmente Seca” y “Sequía Moderada” respectivamente, advierten la Secretaría de Salud del gobierno federal y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).En el informe “Panorama Epidemiológico de Dengue 2020”, número 20 de la Secretaría de Salud, con fecha de corte al 18 de mayo del año en curso, se da a conocer que los municipios de Poza Rica y Pánuco siguen siendo los “Focos Rojos” del Dengue en el Estado de Veracruz:A la semana epidemiológica número 20 del año en curso, los cinco estados de la República Mexicana con más casos confirmados de Dengue, de entre los 25 del país con presencia de esta enfermedad a la primera quincena de este mes de mayo son:Es importante destacar que Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Tlaxcala y Zacatecas, son los siete estados en los que aún no se registran casos de dengue, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud.Por otra parte, los municipios de Poza Rica y Pánuco padecieron de “Sequía Severa” desde el principio del año y hasta el 15 y 30 de abril, respectivamente.La Sequía Severa (D2) implica probables pérdidas en cultivos o pastos, alto riesgo de incendios es común la escasez de agua, se deben imponer restricciones en el uso del agua.La Ley de Aguas Nacionales da a conocer que “Sequía es la insuficiencia de volumen usual en las fuentes de abastecimiento, que es debido a una menor cantidad de la lluvia para el llenado de las fuentes, derivado de un retraso en la ocurrencia de la lluvia, o a una combinación de ambas causas naturales”.En el último reporte del “Monitor de Sequía en México” con fecha del 15 de mayo de este año, el Servicio Meteorológico Nacional, señala que, en las dos últimas quincenas, el municipio de Poza Rica se identificó el ambiente “Anormalmente Seco D0”, que de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua: Se trata de una condición de sequedad, no es una categoría de sequía. Se presenta al inicio o al final de un periodo de sequía. Al inicio de un período de sequía: debido a la sequedad de corto plazo puede ocasionar el retraso de la siembra de los cultivos anuales, un limitado crecimiento de los cultivos o pastos y existe el riesgo de incendios. Al final del período de sequía: puede persistir déficit de agua, los pastos o cultivos pueden no recuperarse completamente.En el caso del municipio de Pánuco, la CONAGUA identificó que en la primera quincena de mayo ya se encontraba en la categoría de “Sequía Moderada D1”, que en la que se presentan algunos daños en los cultivos y pastos; existe un alto riesgo de incendios, bajos niveles en ríos, arroyos, embalses, abrevaderos y pozos, se sugiere restricción voluntaria en el uso del agua.