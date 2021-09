Vuelca tráiler en su intento de incorporarse a la carretera Veracruz-Xalapa

Un accidente se presentó en la carretera federal Veracruz-Xalapa, a la altura del entronque con la carretera federal del kilómetro 13.5 y la empresa Maseca, donde un tráiler con remolque, tipo caja metálica, quiso incorporarse en el retorno, pegándole otra unidad de carga y volcándose sobre uno de sus costados, alcanzando a dañar otro automóvil particular, marca Nissan, tipo Tiida.



Esto se generó la tarde del viernes, en la citada carretera federal, cuando un tráiler de color blanco, con doble remolque con contenedores, ingresó a la carretera federal y al girar para incorporarse, lo impactó una pesada unidad –otro tráiler- y causó que se volcara.



Pese a lo aparatoso no hubo lesionados, solo cuantiosos daños materiales, tapándose la circulación por varios minutos. Un automóvil particular, marca Nissan, tipo Tiida, de color gris, fue alcanzado por el impacto de los tractocamiones.



Al sitio arribaron elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional para tomar conocimiento y acordonar la zona el accidente.



Los tráileres bloquearon la circulación de la carretera por varios minutos, mientras se realizaban labores para removerlos.



Los oficiales de la División Carreteras de la Guardia Nacional recabaron la información para elaborar el dictamen técnico del accidente.



Se ordenó el retiro de las unidades con apoyo de grúas especializadas y personal de la empresa propiedad del tractocamión.