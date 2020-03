Vuelo desde México iba con pasajeros sanos, incluidos salvadoreños: Ebrard

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, afirmó que el vuelo de Avianca que partiría de la Ciudad de México a El Salvador, llevaba sólo pasajeros sanos, y no con coronavirus como lo afirmó el presidente de aquel país, Nayib Bukele.



“Las autoridades sanitarias del aeropuerto valoraron a los pasajeros de Avianca a San Salvador y no han encontrado ningún enfermo por coronavirus, incluyendo a 12 jóvenes salvadoreños que portaban cubrebocas. Le he informado al Presidente Bukele a quien sé le dará mucho gusto”, dijo Ebrard.



Antes, Ebrard había increpado a Bukele por informar a través de redes sociales que al aeropuerto de San Salvador no arribaría el vuelo mexicano, por traer a 12 pasajeros con el virus confirmado. Incluso el subsecretario para América Latina y El Caribe; Maximiliano Reyes, desmintió la información.