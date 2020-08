Vuelve Jesús Zambrano a la dirigencia nacional del PRD

“Hoy entregamos un barco potente, con estabilidad, listo para que la nueva dirección tome el timón y podamos juntos encabezar los cambios que merece este país”, expresó el líder perredista Ángel Ávila Romero, durante el X Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), donde se eligió a Jesús Zambrano Grijalva como dirigente nacional por un período de tres años.



La noche de este sábado y a través de votación virtual de consejeros, el partido del sol azteca eligió a los integrantes de la Dirección Nacional Ejecutiva, misma que por segunda ocasión presidirá Jesús Zambrano, integrante del tan criticado grupo de “Los Chuchos” y quien desde un inició se pronunció por una política de alianzas con otras fuerzas políticas y organizaciones sociales.



La Dirección Nacional Extraordinaria, a cargo de Ángel Ávila Romero, quien lideró al instituto político durante casi dos años, entregó el instituto con finanzas sanas y una base de casi un millón 300 mil militantes, con un trabajo que llevó el programa del PRD a todos los rincones del país, en congruencia con los postulados que representa.



Ávila Romero encabezó las acciones de la DNE, tomando las riendas del instituto en uno de los momentos más graves y difíciles en la vida del PRD, puesto que iniciaron labores a finales de 2018, después de los resultados electorales nada favorables para el partido del sol azteca.



Aun así, fue un grupo de perredistas jóvenes, quienes decidieron impulsar con madurez la transición y dar viabilidad a la dirección del partido.



“La lección más importante es que actuamos viendo por el bienestar del partido y su militancia, pero sobre todo con unidad”, expuso Ávila durante el mensaje final de la dirigencia que representaba.



De igual modo y entre los logros por parte del equipo que se integró con Adriana Díaz Contreras, Karen Quiroga, Stephanie Santiago, Fernando Belauzaran, Camerino Eleazar Márquez Madrid y Arturo Prida Romero, recordó que ahora el PRD no es un partido marginal, está en las discusiones públicas y es un factor fundamental para lo que viene en el 2021.



Esa parte, dijo, se debe en buena medida a la militancia que en todos los estados confió en las directrices de la Dirección Nacional Extraordinaria. “Aprendimos a escucharnos, a respetar cada punto de vista entre nosotros a dialogar y construir en conjunto y ese mensaje de unidad lo pudimos lanzar a todos los comités estatales y municipales”, asentó



La DNE, dijo, saneó las finanzas del partido, de manera que entregan cuentas claras y finanzas sanas para enfrentar los nuevos retos por venir; además, resaltó que lograron construir un padrón y una lista nominal del PRD de casi un millón 300 mil militantes convencidos de ser los perredistas del presente y del futuro.



“Aquí no hay militantes inventados, somos el único Partido de la Revolución Democrática que tiene militantes reales”, aseguró.



Durante casi dos años en los que el partido estuvo a cargo de un equipo con rostros nuevos y perfiles jóvenes, se colocó al instituto en el centro del debate, como el articulador de la oposición, con un discurso claro de oposición política a un régimen centralista que quiere regresar a las peores épocas del PRI, señaló Ávila Romero.



“El PRD se puso adelante, señalando los errores del gobierno, pero también generando propuestas, por eso creo que hoy el PRD tiene un lugar asegurado en el próximo proceso electoral”, reiteró.



Es así, que desde la Dirección Extraordinaria que culminó labores este mismo sábado, se exhortó a la nueva dirigencia a encarar con mucha confianza el reto del 2021, donde se contará con los integrantes de la DNE, desde el lugar que les corresponda estar.



“La militancia está lista para salir a dar la batalla y ponerle un freno a Morena, no queremos un partido hegemónico, el PRD ha peleado por una república, porque los mexicanos tengan opciones de vida y principalmente para no restaurar el viejo priismo caudillista”.



Para finalizar, Ángel Ávila, quien ahora será el representante ante el Instituto Nacional Electoral (INE), agradeció a todas y todos los militantes que los apoyaron y acompañaron en la travesía de rescate al partido y adelantó que el PRD continuará encabezando la lucha de las mujeres, de la diversidad, así como la agenda de ecología, desarrollo económico y seguridad.



La Dirección Nacional Ejecutiva quedó integrada de la siguiente manera:



Presidente: Jesús Zambrano Grijalva. Secretaria General: Adriana Díaz.

Secretaria Electoral y Política de Alianzas:

Elizabeth Pérez.

Secretaria de Gobierno y Asuntos Legislativos:

Edgar Pereira.

Juventudes Educación Ciencia y Tecnología:

Karla Jacobo.

Comunicación Política:

Estephany Santiago.

Igualdad de Género:

Karen Quiroga.

Derechos Humanos y Diversidad Sexual:

Ricardo Barrientos.

Organización y Planeación Estratégica:

Camerino Márquez.